Hooibalen in brand als protest: dit vindt Nederland van de boerenacties

Brandende hooibalen langs snelwegen, rook boven de weg en boeren die met trekkers op pad gingen. Boeren lieten dinsdag op Prinsjesdag flink van zich horen uit woede over de stikstofplannen van het kabinet. Hun boosheid kunnen veel Nederlanders goed begrijpen, maar de acties zelf vallen een stuk minder goed.

Maar liefst 75 procent heeft begrip voor het standpunt van de boeren, blijkt uit nieuw onderzoek van het Hart van Nederland Panel. 22 procent heeft daar geen begrip voor. Bij de manier waarop dinsdag werd geprotesteerd, ziet het plaatje er heel anders uit: 43 procent steunt de acties, 54 procent doet dat niet.

"Ik sta vierkant achter onze boeren, balen in de brand steken gaat te ver", schrijft een deelnemer aan het onderzoek.

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Hooibalen in brand

Boerenorganisaties voerden dinsdag op verschillende plekken actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Rond 12.00 uur werden op meerdere plaatsen hooibalen in brand gestoken. Ook langs snelwegen ontstonden branden en rook, wat op sommige plekken overlast voor het verkeer veroorzaakte.

En daar ligt voor een deel van Nederland duidelijk een grens. "Boeren mogen protesteren, maar hooibalen in brand steken naast de snelweg is levensgevaarlijk voor het verkeer", reageert iemand.

Andere deelnemers vinden juist dat boeren stevig actie móéten voeren om in Den Haag gehoord te worden. "Demonstraties moeten heftig en storend zijn, omdat er anders geen aandacht komt", schrijft een deelnemer.

Waarom zijn de boeren zo boos?

De woede draait om de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. De landbouw moet de uitstoot verder terugdringen. Daarbij gaat het onder meer om strengere uitstootnormen voor boerenbedrijven, een norm voor het aantal koeien per hectare en extra maatregelen rond kwetsbare natuurgebieden.

Boerenorganisaties vrezen dat boeren daardoor flink moeten investeren en dat bedrijven moeten inkrimpen, verhuizen of zelfs helemaal stoppen.

Ook in de Troonrede maakte het kabinet dinsdag duidelijk niet opnieuw te willen wachten. Volgens het kabinet houdt de stikstofproblematiek Nederland al jarenlang in zijn greep en zou nieuw uitstel "onverantwoord" zijn. Minder stikstof moet de natuur herstellen en ervoor zorgen dat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw, wegen, bedrijven en de landbouw zelf.

Het kabinet trekt miljarden uit voor maatregelen waarmee boeren onder meer hun bedrijf kunnen aanpassen, verplaatsen of vrijwillig stoppen. Sommige deelnemers vinden dat er te veel naar boeren wordt gekeken. "Waarom kijken we vooral naar de boeren en niet naar het vliegverkeer?", vraagt iemand zich af.