Eigen risico omhoog en meer geld voor koningshuis: dit zijn de plannen

Eelco Heinen, minister van Financiën, heeft traditiegetrouw op Prinsjesdag de miljoenennota aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin staan de belangrijkste begrotingsplannen en keuzes van het kabinet voor het komende jaar. Zo gaat onder andere het eigen risico stijgen en wil het kabinet extra geld voor boeren die gaan verduurzamen.

Het verplichte eigen risico in de zorg stijgt volgend jaar met de inflatie mee naar 400 euro, laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de begroting weten. De zorgpremie zal 12,50 euro stijgen, denkt VWS, en daarmee uitkomen op 169 euro per maand.

De uitgaven aan de zorg behoren tot de hoogste van het kabinet en komen volgend jaar uit op 118 miljard euro. Het minderheidskabinet wil de zorg hervormen om die betaalbaar te houden. Maar "voor deze plannen zoekt het kabinet brede steun, in beide Kamers én bij maatschappelijke partners", staat in het persbericht.

Aanpak stikstofprobleem

Het kabinet wil extra geld uitgeven aan natuurherstel en agrarisch natuurbeheer en boeren helpen met het aanpassen van hun bedrijf. Minister Jaimi van Essen van Landbouw (D66) heeft in totaal 20 miljard euro voor de komende jaren om het stikstofprobleem op te lossen en legt nu honderden miljoenen extra klaar ten opzichte van de eerdere financiële plannen. Ook komt er extra geld voor innovatie (50 miljoen euro) en is er een bedrag van 30 miljoen euro om de vraag naar biologische producten te stimuleren.

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Verdeling geld voor woningbouw

Daarnaast heeft het kabinet plannen gemaakt voor de besteding van de 7 miljard euro voor betaalbare woningen tot en met 2035 die in het coalitieakkoord is afgesproken. Van dat bedrag gaat zo'n 2,3 miljard naar een regeling waarbij gemeenten per betaalbare woning 7000 euro krijgen.

Een andere subsidie voor gemeenten om bouwplannen door te laten gaan, wordt met 650 miljoen opgeplust. Nog eens 940 miljoen euro gaat naar grootschalige woningbouwlocaties, plekken in Nederland waar duizenden woningen moeten komen. Verder wil het kabinet 205 miljoen euro uittrekken voor onder meer innovatie, en 180 miljoen voor grondaankopen door gemeenten. Woningcorporaties krijgen meer geld dan eerder was aangekondigd in het coalitieakkoord.

Naar de bouw van ouderenwoningen moet 635 miljoen euro extra gaan en naar middenhuurwoningen een half miljard. Een andere subsidie die onder meer voor studentenwoningen kan worden gebruikt, moet groeien met 450 miljoen euro. Tot slot gaat 100 miljoen euro naar een fonds om nieuwbouwwoningen betaalbaarder te maken voor starters, en gaan miljoenen naar ambtenaren voor de uitvoering van de plannen.

Meer geld naar koningshuis en defensie

Daarnaast blijkt uit de miljoenennota dat het koningshuis opnieuw meer geld van het Rijk ontvangt. Volgend jaar ontvangt het Koninklijk Huis 62,1 miljoen euro. Vorig jaar werd bijna 60,8 miljoen euro begroot. Wel nemen de kosten minder hard toe dan de afgelopen jaren. Het overgrote deel van de 62,1 miljoen euro bestaat uit de zogenoemde functionele uitgaven. Dit zijn onder meer de salarissen voor het paleispersoneel. Een kleiner deel gaat naar het inkomen van de leden van het Koninklijk Huis.

De begroting van Defensie groeit volgend jaar naar 28,9 miljard euro. Ongeveer de helft van dat bedrag gaat naar nieuw materieel, innovatie en vastgoed, laat het ministerie in een verklaring weten. De begroting van Defensie is de afgelopen jaren hard gegroeid. Twee jaar geleden bedroeg het budget nog iets meer dan 21 miljard euro. In 2035 moet volgens de NAVO-afspraak 3,5 procent van het bruto binnenlands product naar de krijgsmacht gaan.

Kabinet zoekt politieke steun voor miljoenennota

Volgens premier Rob Jetten is de miljoenennota beter geworden na de gesprekken die het kabinet heeft gevoerd met verschillende oppositiepartijen. Zijn minderheidsregering presenteert deze Prinsjesdag haar eerste begroting. Jetten hoopt nog altijd dat er brede politieke steun te vinden is voor die plannen. "Wij zitten klaar om op al die onderwerpen zaken te doen." Deze week debatteert de Tweede Kamer twee dagen lang over de Prinsjesdagplannen tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

Het is nog maar de vraag of de plannen uit de miljoenennota doorgaan. De coalitie heeft zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer geen meerderheid. Het is dan ook niet zeker of er een meerderheid komt voor de plannen.