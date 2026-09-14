Kabinet schuift extra klimaatmaatregelen door naar voorjaar

Het kabinet neemt pas komend voorjaar besluiten over eventuele nieuwe klimaatmaatregelen. Dan moet duidelijk worden in hoeverre extra beleid nodig is om de klimaatdoelen voor 2040 te halen. Dat schrijft landbouwminister Jaimi van Essen (D66) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waarschuwde maandag dat er nog veel moet gebeuren om in 2040 90 procent minder broeikasgassen uit te stoten. De verduurzaming stagneert en tussen de klimaatambities van het kabinet en het huidige beleid zit volgens het planbureau een 'grote kloof'. V oor het doel van een klimaatneutraal Nederland in 2050 is nog meer nodig.

Klimaatbeleid uit het zicht

Natuur- en milieuorganisaties zijn kritisch op het kabinet. Greenpeace Nederland en Natuur & Milieu vragen zich af waar het klimaatbeleid blijft. Ook de Jonge Klimaatbeweging vindt dat het missen van de klimaatdoelen geen gegeven feit is en pleit voor een andere koers.

Het kabinet wil bij nieuwe maatregelen zoveel mogelijk aansluiten bij Europese klimaatplannen. De komende maanden wordt ook gekeken welke maatregelen nog effect kunnen hebben op het doel voor 2030. Het Nationaal Klimaat Platform is daar optimistischer over en ziet volgens voorzitter Kees Vendrik veel mogelijkheden om de energietransitie weer te versnellen.