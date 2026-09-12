Tienduizenden mensen op de been tijdens klimaatmars in Amsterdam

Meer dan 40.000 mensen kwamen zaterdag samen voor een klimaatmars op de Dam in Amsterdam. Dat meldt de organisatie. Deelnemers hadden spandoeken en protestborden bij zich. Veel teksten daarop gingen over de hitterecords van afgelopen zomer. "Dit was de koudste zomer van de rest van je leven", staat bijvoorbeeld op een bord van Greenpeace.

De mars begon rond 14.00 uur. Deelnemers zwaaiden onder meer met vlaggen van Extinction Rebellion (XR) en Palestina. Ook keerde een aantal deelnemers zich tegen datacenters. "Water is voor de vissen, niet voor datacenters", staat op een protestbord.

Afgelopen oktober liepen ook al duizenden mensen mee in een klimaatmars. Toen liepen ze door het centrum van Den Haag. Dat zie je in de video bovenaan.

Klimaatdrammers

De organisatie van de mars spreekt dit jaar van een "breed gedragen oproep" aan premier Rob Jetten om te stoppen met fossiele brandstoffen. Veel deelnemers hadden protestborden bij zich met het woord 'klimaatdrammer' erop, de term die Jetten in zijn tijd als Tweede Kamerlid als geuzennaam omarmde nadat VVD'er Klaas Dijkhoff hem zo had genoemd. 'Wij drammen wél door Rob', staat bijvoorbeeld op een van de borden.

Deelnemers aan de mars konden zich aansluiten bij verschillende 'themablokken', zoals een jongerenblok en een natuurblok. Ook actrice Carice van Houten liep zoals vaker mee, zag een verslaggever. Zij had een bord bij zich met daarop de tekst 'Houdt 't dan nooit op?!', een verwijzing naar een scène uit de film Zwartboek waarin zij speelt.

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Kritische Kamerleden

Ook linkse Kamerleden liepen mee met de mars en zijn kritisch op het huidige kabinet. Na een zomer van klimaatextremen en bosbranden laat het kabinet volgens hen te weinig van zich horen over het klimaat. Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren zei dat ze meer had verwacht van het kabinet onder premier Rob Jetten. Hij heeft volgens haar als klimaatminister "hele goede voorstellen" gedaan.

Ook Sjoukje van Oosterhout van PRO is niet tevreden over de reactie van het kabinet op de hete zomer. "Dit was het moment geweest voor het kabinet om extra stappen te zetten om hitte tegen te gaan, om alvast voorbereid te zijn op de koude winter die eraan komt."

Afgelopen klimaatmarsen

De klimaatmars was 2,5 kilometer lang en werd georganiseerd door de zogeheten Klimaatcrisis Coalitie, die bestaat uit milieu- en maatschappelijke organisaties. De route liep van de Dam naar het Museumplein, via onder meer het Rokin, het Muntplein en de Vijzelstraat.

In 2023 was er ook een klimaatmars in Amsterdam waarbij dezelfde route werd gevolgd. Op het hoogtepunt waren toen zo'n 85.000 mensen op de been, een recordaantal bij een klimaatdemonstratie. Ook in 2024 was er een klimaatmars in Amsterdam. Aan die editie op de Zuidas deden volgens de organisatoren zo'n 15.000 mensen mee.