Droogte nog lang niet voorbij, ondanks soms stevige regen

Het gras is weer groener, er trekken geregeld buien over en soms regent het uren achter elkaar. Mooi, denk je dan, die droogte is voorbij. Maar niets is minder waar. De extreem droge zomer van 2026 werkt nog altijd door.

Het landelijke neerslagtekort, het verschil tussen de regen die valt en het water dat verdampt, ligt rond de 280 millimeter. Dat is meer dan er normaal in de hele zomer valt. Door het wisselvallige weer loopt dat tekort momenteel nauwelijks verder op, maar echt kleiner wordt het ook niet. Daarvoor is simpelweg veel meer regen nodig.

Benieuwd naar het weer de komende dagen? Bekijk dan bovenstaande video.

Grondwater en rivieren nog zeer laag

Vooral onder de grond is de droogte nog goed zichtbaar. De grondwaterstanden zijn op veel plaatsen laag tot zeer laag. Ook onze rivieren voeren weinig water af. Begin deze week stroomde door de Rijn ongeveer 730 kubieke meter water per seconde. Normaal is dat rond deze tijd van het jaar ongeveer 1.600 kubieke meter per seconde.

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Een paar buien lossen het niet op

Om de droogte echt te herstellen, hebben we niet een paar natte dagen, maar een natte herfst én winter nodig. Het goede nieuws is dat regen de komende maanden steeds meer effect heeft. De dagen worden korter, het wordt koeler en planten en bomen verdampen minder water. Daardoor kan meer regenwater de bodem in en het grondwater aanvullen. Blijven ook de herfst en winter te droog, dan beginnen we 2027 met een flinke achterstand. Een nieuwe droge lente kan dan al snel voor problemen zorgen.

Waarschuwing richting Prinsjesdag

Deltacommissaris Co Verdaas, de belangrijkste wateradviseur van het kabinet, komt deze week dan ook met een stevige boodschap richting Den Haag. Doorgaan op de huidige koers is geen optie. Waterschappen, provincies en gemeenten steunen zijn oproep om fors meer te investeren in een klimaatbestendig Nederland. Volgens Verdaas is uiteindelijk jaarlijks zo'n 2 procent van het bruto binnenlands product nodig voor waterveiligheid en voldoende zoetwater.

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Een opvallende boodschap, zo vlak voor Prinsjesdag, wanneer het kabinet volgende week dinsdag de begroting presenteert. Klimaatverandering betekent trouwens niet dat het alleen maar droger wordt. We krijgen juist vaker te maken met een afwisseling van lange droge perioden en momenten waarop langdurig of in korte tijd heel veel regen valt. Dat zijn dus grote uitdagingen voor ons waterbeheer.