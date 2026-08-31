Warmste zomer ooit gemeten: vol extremen en opvallend droog

Na maandag sluiten we de meteorologische zomer af en die is volgens meteoroloog Robert de Vries de warmste ooit gemeten. Zowel in juni, juli als augustus lagen de temperaturen ruim boven het langjarige gemiddelde. Het was niet alleen uitzonderlijk warm, maar ook zeer droog, met een flink neerslagtekort.

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Ondanks de droogte kende de eerste helft van de zomer soms ook zware regen- en onweersbuien, die lokaal grote hoeveelheden regen achterlieten. Extreme droogte en zwaardere buien passen precies in de trend van klimaatverandering.

Warmterecord uit 2018 verbroken

Met een gemiddelde temperatuur van 19,3 graden in De Bilt is het oude record uit 2018 met 0,4 graden verbroken en dat is een flinke sprong. Op de gedeelde derde plaats staan 2003 en 2022, beide zomers van deze eeuw. Als je naar de top 10 kijkt, staan alleen 1976 en 1947 er nog tussen als zomers van de vorige eeuw. Gemiddeld hoort de zomertemperatuur 17,6 graden te zijn. Zowel in juni, juli als augustus lag het kwik ruim boven het gemiddelde.

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Er werden een hoop records verbroken. In De Bilt kwam het vijf keer tot een datum-warmterecord. Op 24 en 26 juni, 29 juli en 13 en 14 augustus steeg het kwik tot recordhoogte. De warmste dag van deze zomer werd gemeten op 26 juni. Toen werd het in De Bilt 36,8 graden en in het Limburgse Ell zelfs 39,4 graden. Verder hadden we ook een recordaantal dagen waarop het kwik boven de 35 graden uitkwam: in totaal negen. Het vorige record stamt uit 2020. Toen waren het er zeven. Verder telde de meteorologische zomer vier regionale hittegolven; de vijfde viel namelijk al in mei.

Ondanks de vaak extreem hoge temperaturen kwam het op 21 juli ook nog tot unieke grondvorst. In Twente daalde de temperatuur op tien centimeter hoogte tot -0,1 graden. Zolang er metingen worden verricht, kwam er nog nooit vorst voor in de periode van 20 juli tot en met 20 augustus. Die vorstvrije periode is nu dus iets korter geworden.

De droogte was ook een opvallend thema deze zomer. Ondanks dat juni nog aan de natte kant begon, werd het daarna steeds droger. Gemiddeld viel er in juni 81 millimeter regen, tegen 66 millimeter normaal. Lokaal viel er nog meer regen tijdens soms zware regen- en onweersbuien die over het land trokken. Op diverse plekken kwam het ook tot grote hagelstenen, met flinke schade tot gevolg. Gemiddeld over alle drie de zomermaanden viel er 164 millimeter regen, tegen 235 millimeter normaal. Daarmee was het nog geen recorddroge zomer. Dat record blijft op naam staan van 1976, met slechts 85 millimeter.

Ook een van de zonnigste zomers ooit

De zon hebben we gemiddeld 784 uur mogen bewonderen, tegen 657 uur normaal. Daarmee is deze meteorologische zomer de op vier na zonnigste sinds het begin van de metingen.

Voor meteorologen loopt de zomer van 1 juni tot en met 31 augustus. Het is veel makkelijker om temperatuur, neerslag en zonneschijn te vergelijken wanneer je met hele maanden werkt. Het is dus puur een kwestie van statistiek. De astronomische seizoenen beginnen niet altijd op dezelfde datum, waardoor het lastiger is om statistieken goed met elkaar te vergelijken. Dit jaar begint de astronomische herfst op 23 september om 02.05 uur. Op dat moment staat de zon precies boven de evenaar.