Record: nog nooit zo vaak boven de 35 graden in één jaar

Nederland heeft donderdag een bijzonder hitterecord gebroken. In Woensdrecht steeg de temperatuur om 15.10 uur tot boven de 35 graden. Daarmee is het dit jaar voor de achtste keer ergens in Nederland warmer dan 35 graden geworden. Sinds het begin van de metingen gebeurde dat nog nooit zo vaak in één jaar, aldus meteoroloog Robert de Vries.

Het vorige record stamde uit 2020. Toen werd op zeven dagen bij minstens één KNMI-station een temperatuur boven de 35 graden gemeten. Ook vrijdag wordt het warm. Het kan lokaal 36 of zelfs 37 graden worden. Daarmee zou de teller dit jaar op negen extreem warme dagen komen.

Ook warmste 13 augustus ooit

Donderdag sneuvelde nog een ander record. In De Bilt liep de temperatuur om 14.20 uur op tot 32,2 graden. Daarmee is het officieel de warmste 13 augustus sinds het begin van de metingen. Het vorige record kwam uit 1997, toen werd het in De Bilt 32,1 graden.

Dagen met temperaturen van 35 graden of hoger komen steeds vaker voor. In de vorige eeuw gebeurde dat gemiddeld ongeveer twee tot drie keer per tien jaar. Deze eeuw is dat opgelopen tot zeventien keer per tien jaar.

Hitte zorgt ook voor meer droogte

De hoge temperaturen hebben ook gevolgen voor de droogte. Op dit moment bedraagt het gemiddelde neerslagtekort in Nederland 295 millimeter. Op hete zomerdagen kan dagelijks tot 7 millimeter vocht verdampen. De komende twee weken loopt het neerslagtekort naar verwachting verder op tot 304 millimeter.

Vanaf het weekend wordt het minder warm doordat de wind naar het noorden draait. Veel regen wordt niet verwacht. Mogelijk valt er een klein buitje, maar dat zet volgens de verwachting weinig zoden aan de dijk tegen de droogte.