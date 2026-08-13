Vijfde regionale hittegolf dit jaar een feit: record geëvenaard

In het zuiden van het land steeg het kwik donderdagmiddag boven de tropische grens van 30 graden uit. Daarmee is de vijfde regionale hittegolf van dit jaar een feit, aldus meteoroloog Robert de Vries. Dat is een evenaring van het record uit 1947, want toen waren er ook vijf. Dat gebeurde echter pas in september. We zijn er dit jaar dus recordvroeg bij.

De komende dagen blijft de regionale hittegolf in het zuiden van het land aanhouden en morgen loopt de temperatuur nog iets verder op.

Eerste regionale hittegolf deze eeuw in mei

De eerste regionale hittegolf hadden we dit jaar al in mei, van de 22e tot en met de 30e. Dit was meteen een bijzondere, want het was de eerste regionale hittegolf deze eeuw in mei. De langste regionale hittegolf, met ook de hoogste temperaturen, hadden we van 16 juni tot en met 1 juli. In het Limburgse Ell steeg de temperatuur op 26 juni zelfs naar 39,4 graden. Tijdens deze warme periode kwam het ook tot een landelijke hittegolf. Dat was de 40e sinds 1901.

Toch zijn er ook nog diverse weerstations in het noordwesten van het land waar het dit jaar nog geen enkele keer tot een regionale hittegolf is gekomen. Dit geldt voor grote delen van Noord-Holland, Friesland en de Waddeneilanden.

Regionale hittegolf niet uniek, wel het aantal

Een regionale hittegolf is op zichzelf niet uniek in Nederland, want die komt regelmatig voor, zeker de laatste decennia. Het aantal is deze keer echter wel bijzonder te noemen. Een regionale hittegolf ontstaat wanneer één of meerdere KNMI-stations aan de criteria voor een hittegolf voldoen, maar De Bilt niet. Daardoor kunnen er in een zomer meerdere regionale hittegolven voorkomen zonder dat er sprake is van een landelijke hittegolf.