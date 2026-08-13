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Zinderend heet weer: vandaag tot 36 graden, morgen zelfs 37

Weerbericht

Vandaag, 06:53

Na de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdagavond is de zon donderdag volop te zien. Het wordt zinderend heet, met op grote schaal temperaturen boven de 30 graden. In het oosten en zuiden kan het vanmiddag zelfs 35 tot 36 graden worden. Daarmee wordt sowieso een nieuw datumrecord gevestigd.

Ook vanavond blijft het helder. In de nacht koelt het langzaam af naar 14 tot 18 graden. Vlak aan zee en in de grote steden blijft de temperatuur 's nachts het hoogst.

Morgen tot 37 graden

Vrijdag wordt het opnieuw zeer heet en worden nieuwe records verwacht. In het oosten stijgt de temperatuur tot 37 graden. In het westen en op de Wadden wordt het later met 26 tot 29 graden minder heet, doordat de wind naar het noordwesten draait. Die winddraaiing is het begin van een minder warme periode.

Door Redactie Hart van Nederland
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