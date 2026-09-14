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Energierekening komende jaren fors hoger door investeringen in stroomnet

Geld

Vandaag, 07:29

Huishoudens moeten volgend jaar opnieuw rekening houden met een hogere energierekening. De kosten voor de elektriciteits- en gasaansluiting stijgen gemiddeld met ongeveer 20 procent, meldt Netbeheer Nederland. Voor huishoudens betekent dat gemiddeld zo'n 12 euro per maand extra.

In het kort

  • Nettarieven stijgen volgend jaar gemiddeld met 20 procent.

  • Huishoudens zijn daardoor gemiddeld zo'n 12 euro per maand extra kwijt. De toename kan per netbeheerder verschillen.

  • Tot 2040 is naar schatting 235 miljard euro nodig voor het versterken van het stroomnet.

  • Die investeringen zijn nodig om minder afhankelijk te worden van buitenlands gas.

    • Het gaat om de nettarieven die huishoudens en bedrijven betalen voor het gebruik van het elektriciteits- en gasnet. Volgens De Telegraaf betaalt een doorsnee huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro extra voor elektriciteit en 52 euro extra voor gas. Hoeveel de rekening precies stijgt, kan per netbeheerder verschillen.

    Ook op langere termijn loopt de rekening verder op. Uit de kabinetsplannen richting Prinsjesdag blijkt dat de gemiddelde energierekening de komende vijf jaar met 10 procent stijgt. De grote meerderheid van de huishoudens betaalt in 2031 daardoor 400 tot soms wel 600 euro meer dan nu.

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    Miljarden nodig voor vol stroomnet

    De hogere tarieven zijn nodig omdat netbeheerders veel geld moeten investeren in het volle stroomnet. Er moeten onder meer nieuwe kabels, stations en verbindingen komen voor bijvoorbeeld woningbouw en de verduurzaming van bedrijven. Tot 2040 is volgens de krant naar schatting zo'n 235 miljard euro nodig. Op dit moment wachten 15.000 bedrijven, nieuwbouwwoningen, scholen, politiebureaus en huisartsenposten op een aansluiting of uitbreiding.

    De Autoriteit Consument & Markt schat dat de problemen op het overvolle stroomnet de samenleving jaarlijks 10 tot 40 miljard euro kosten, onder meer doordat bedrijven zich niet kunnen vestigen of uitbreiden en woningbouwprojecten niet door kunnen gaan.

    Slimmer omgaan met energie

    Ook grootverbruikers die rechtstreeks zijn aangesloten op het hoogspanningsnet van TenneT krijgen te maken met een stijging van 20 procent. Netbeheerders willen daarnaast het bestaande stroomnet slimmer gebruiken. Huishoudens en bedrijven kunnen bijvoorbeeld worden aangemoedigd om op rustige momenten stroom te gebruiken. Volgens Netbeheer Nederland kan slimmer gebruik van het energiesysteem zo'n 33 miljard euro aan investeringen besparen. Volgens de netbeheerders kan slimmer gebruik van het energiesysteem zo'n 33 miljard euro aan investeringen besparen.

    Klimaatminister Stientje van Veldhoven (D66) zegt de zorgen van huishoudens over de hogere nettarieven "heel goed" te begrijpen. "Maar we moeten fossiele energie geleidelijk afbouwen en het aandeel duurzame energie, het liefst van eigen bodem, opbouwen." Volgens de minister wil het kabinet er daarbij voor zorgen dat energie betaalbaar blijft.

    Door Redactie Hart van Nederland

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