Energiedeskundige waarschuwt voor dure winter nu gasvoorraden achterblijven

Huishoudens moeten komende winter rekening houden met mogelijk hogere gasprijzen, nu Nederland het streefdoel voor de gasvoorraden waarschijnlijk niet haalt. Energiedeskundige Hans van Cleef verwacht geen tekorten, maar waarschuwt wel voor sterk stijgende energiekosten en een toename van energiearmoede. Hoe hoog de prijzen precies kunnen oplopen, is volgens hem niet te voorspellen.

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Gasunie liet woensdag weten te verwachten dat het Nederland niet meer lukt om de gasvoorraden voor de winter tot het gewenste niveau te vullen. De organisatie denkt niet dat we te maken krijgen met een tekort aan gas, tenzij we een strenge winter krijgen.

Maar Van Cleef verwacht dat het ook bij extreme kou lukt om voldoende gas beschikbaar te hebben: "Het voordeel is dat we in Noordwest-Europa relatief vermogend zijn en daardoor altijd in staat zijn om armere landen op de wereldmarkt voor gas te overbieden. In die zin ben ik niet zo bang voor fysieke tekorten."

Een halfjaar geleden waren er ook grote zorgen over stijgende gasprijzen, toen vanwege aanvallen op Iran. Zie bovenstaande video.

Een halfjaar geleden waren er ook grote zorgen over stijgende gasprijzen, toen vanwege aanvallen op Iran. Zie bovenstaande video.

Geen zorgen bij minister

Energieminister Stientje van Veldhoven (D66) maakt zich weinig zorgen over de lage vullingsgraad van de gasopslagen. Ze denkt niet dat de levering onder druk komt te staan. "Je kan natuurlijk nooit 100 procent garantie geven. Als je bijvoorbeeld een extreem strenge winter hebt en er dan van alles uitvalt. Maar we hebben er echt vertrouwen in dat we voldoende gas hebben."

Volgens de energieminister bestaat er wel de mogelijkheid dat de prijzen zullen toenemen. Daarom geeft Van Veldhoven aan dat het belangrijk is dat leveranciers op tijd hun opslagen vullen, zodat zij er later niet de hoofdprijs voor hoeven te betalen.