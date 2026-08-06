Heb je een vast energiecontract? Gasprijs mag niet zomaar omhoog

Heb je een vast energiecontract? Dan mag je energieleverancier de gasprijs niet zomaar verhogen als nieuwe regels voor CO2-uitstoot of groen gas ingaan. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Meerdere energieleveranciers hebben hun contractvoorwaarden inmiddels aangepast na ingrijpen van de toezichthouder.

De ACM ontdekte dat sommige leveranciers in hun voorwaarden hadden opgenomen dat de vaste gasprijs alsnog verhoogd kon worden zodra de nieuwe regels van kracht worden. Volgens de toezichthouder kunnen vaste contracten daardoor duurder uitvallen dan consumenten verwachten en zijn contracten minder goed met elkaar te vergelijken.

Vast contract moet zekerheid bieden

Volgens ACM-bestuurslid Manon Leijten is het juist de bedoeling dat een vast contract zekerheid biedt over de prijs die consumenten tijdens de looptijd betalen. Daarom moeten energieleveranciers zich aan de afgesproken vaste prijs houden.

Leveranciers die zo'n bepaling in hun contract hadden staan, hebben die inmiddels geschrapt.

Er zijn wel uitzonderingen

Dat betekent niet dat de prijs van een vast energiecontract nooit kan veranderen. Volgens de ACM mogen energieleveranciers de leveringsprijs alleen in uitzonderlijke gevallen aanpassen, bijvoorbeeld als de netbeheerkosten, de energiebelasting of de btw veranderen.

De discussie draait om nieuwe regels die de komende jaren worden ingevoerd. Zo gaat vanaf 2028 het Europese emissiehandelssysteem ETS-2 gelden, waardoor energieleveranciers moeten betalen voor de CO2-uitstoot van de gaslevering aan huishoudens. Daarnaast wordt vanaf volgend jaar een bijmengverplichting voor groen gas verwacht. Volgens de ACM zijn dat geen redenen om de gasprijs binnen een vast contract tussentijds te verhogen.