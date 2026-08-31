'Nieuw energiecontract bijna 600 euro duurder dan half jaar geleden'

Wie nu een vast energiecontract afsluit, is gemiddeld bijna 600 euro per jaar duurder uit dan een half jaar geleden. Vooral gas is flink in prijs gestegen. Dat blijkt uit gegevens van Keuze.nl die zijn verstrekt aan NU.nl.

In februari betaalde iemand die een nieuw vast contract afsloot gemiddeld ongeveer 1,20 euro per kubieke meter gas. Inmiddels is dat zo'n 1,52 euro. Dat is een stijging van bijna 27 procent.

De gemiddelde stroomprijs bij een nieuw vast contract steeg in dezelfde periode van ongeveer 0,23 euro naar 0,28 euro per kilowattuur, aldus NU.nl. Dat komt neer op een stijging van ongeveer 22 procent. Voor de energierekening van een gemiddeld huishouden weegt de hogere gasprijs zwaarder mee.

Honderden euro's extra

Bij een gasverbruik van 1.000 tot 1.500 kubieke meter zorgt het huidige gastarief voor ongeveer 300 tot 450 euro aan extra kosten per jaar vergeleken met februari. Bij een stroomverbruik van 2.500 kilowattuur komt daar ongeveer 125 euro per jaar bij, schrijft NU.nl.

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Voor een huishouden van vier personen zonder zonnepanelen kostte een vast contract voor gas en stroom in februari gemiddeld 224 euro per maand. Inmiddels is dat ongeveer 277 euro.

Onrust rond Straat van Hormuz

De hogere gasprijs hangt vooral samen met de onrust rond de Straat van Hormuz. Daardoor zijn huishoudens die nu hun energieprijs voor langere tijd willen vastzetten aanzienlijk duurder uit dan in februari.

Als de situatie in Iran verbetert, kunnen de energieprijzen weer snel dalen.