Aandacht voor hoge prijzen moet centraal staan in Troonrede, vinden Nederlanders

Boodschappen doen, tanken, de energierekening betalen: Nederlanders willen komende dinsdag vooral horen wat Den Haag te zeggen heeft over de hoge kosten van het dagelijks leven. Kosten van levensonderhoud en boodschappen staan bovenaan de lijst met onderwerpen die extra aandacht moeten krijgen in de Troonrede, blijkt uit representatief onderzoek onder het Hart van Nederland Panel.

36 procent noemt dit als een van de drie belangrijkste onderwerpen. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen koos 23 procent voor dit onderwerp, een verschil van 13 procentpunt. "Alles wordt met de dag maar duurder", schrijft een deelnemer aan het onderzoek. Een ander klaagt dat "kosten van normaal leven de pan uit rijzen".

Kun je van een normaal salaris nog normaal leven? Je ziet het in de reportage hierboven.

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Dat veel Nederlanders zich druk maken om de kosten van het dagelijks leven, is niet zo gek. De prijzen stijgen momenteel harder dan een jaar geleden. In augustus waren spullen en diensten gemiddeld 3,3 procent duurder dan een jaar eerder. In augustus vorig jaar was de inflatie nog 2,8 procent.

Geen mooi verhaal, maar problemen benoemen

Ook over de toon van de Troonrede zijn Nederlanders behoorlijk duidelijk. 70 procent wil dat vooral de problemen en zorgen in het land aan bod komen. Slechts 23 procent heeft liever een hoopvol verhaal over wat goed gaat en wat Nederland kan bereiken.

"Geen sprookjesverhalen tijdens de troonrede, maar een verhaal over de realiteit!", schrijft een deelnemer. Een ander wil dat de politiek "de grote voortdurende problemen" benoemt.

Niet iedereen zit op zo'n kritisch verhaal te wachten. "Een beetje positiviteit zou best fijn zijn. Ellende horen we genoeg op het nieuws", schrijft een andere deelnemer.

Ook migratie en wonen belangrijk

Naast hun portemonnee willen Nederlanders ook over migratie en asiel horen. Dat onderwerp staat met 32 procent op de tweede plaats en scoort ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Wonen volgt met 23 procent.

Daarna komen de thema's zorg en Nederlandse identiteit, beiden met 21 procent. Veiligheid en criminaliteit wordt door 19 procent genoemd.

Sommige onderwerpen zijn juist flink gezakt. Defensie en internationale veiligheid wordt door 10 procent genoemd, 9 procentpunt minder dan vorig jaar. Ook geweld tegen vrouwen en femicide daalt met 9 procentpunt naar 10 procent. Landbouw en platteland stijgt juist van 8 naar 13 procent.