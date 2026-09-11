Koopkracht gaat volgend jaar licht omlaag, blijkt uit Prinsjesdagstukken

De meeste huishoudens hebben volgend jaar iets minder te besteden. De koopkracht daalt voor de groepen die erop achteruitgaan gemiddeld met 0,1 tot 0,2 procent. Mensen met de laagste inkomens en gepensioneerden ontspringen de dans, blijkt uit koopkrachtramingen van het Centraal Planbureau (CPB) die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Haagse bronnen bevestigen dat na berichtgeving door diverse media.

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Een voorlopige raming wees al op een dalende koopkracht. Het kabinet trekt volgens ingewijden 1,7 miljard euro extra uit om de pijn te verzachten, maar dat voorkomt voor de meeste groepen geen achteruitgang. Werkenden met de laagste inkomens krijgen er gemiddeld 0,2 procent bij. Gepensioneerden gaan er in doorsnee 0,3 procent op vooruit.

Het nieuws werd ook besproken aan tafel bij Nieuws van de Dag, bekijk de video hierboven.

De ramingen laten alleen zien wat het kabinetsbeleid betekent voor de portemonnee. Persoonlijke veranderingen en bijvoorbeeld een loonsverhoging door de werkgever zijn niet meegenomen. Daardoor kunnen de gevolgen per huishouden flink verschillen.

Box 3

De coalitie is het niet eens over de hervorming van de belasting op het rendement op vermogen (box 3). Daar wordt een halfjaar extra voor genomen. Het minderheidskabinet wil bij de oplossing hiervan ook de sociale partners betrekken. Tijdens de begrotingsonderhandelingen was box 3 ook al een struikelblok voor de leiders van de D66, VVD en CDA.

Veel plannen voor de begroting van volgend jaar waren al uitgelekt. Zo verdwenen de miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid deels en gaat de stijging van de AOW-leeftijd niet door. Verder wordt het verhogen van het eigen risico met 60 euro een jaar uitgesteld.

Ontwikkelingssamenwerking

Meer geld gaat naar ontwikkelingssamenwerking. Daar gaat de komende drie jaar 1,1 miljard euro extra naartoe. Autorijders hebben ook een meevaller. Het kabinet trekt 750 miljoen uit om de korting op de benzineaccijns langzamer af te bouwen. Een soortgelijk bedrag wil het kabinet binnenhalen door hogere vermogens meer te laten betalen. Het minderheidskabinet hoopt met de begroting voldoende steun van links en rechts binnen te halen.