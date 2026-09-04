Massale steun voor acties tegen korten op WW en uitkeringen

Bijna driekwart van de Nederlanders steunt de lopende acties van vakbonden tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. 74 procent staat achter de acties en 23 procent niet. Dat blijkt uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland Panel onder 2.138 deelnemers.

De vakbonden voeren actie tegen plannen van kabinet-Jetten om flink te besparen op de sociale zekerheid. In het coalitieakkoord van D66, VVD en CDA werd voor de komende jaren ongeveer 6,5 miljard euro aan besparingen ingeboekt. Onder meer de WW en de WIA voor arbeidsongeschikten zouden worden aangepakt. Zo wilde het kabinet de maximale duur van de WW terugbrengen van twee naar één jaar.

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De plannen hebben de afgelopen maanden tot veel verzet geleid. Het kabinet heeft inmiddels ruimte geboden om onderdelen anders in te vullen. Premier Rob Jetten stelt dat hervormingen nodig zijn omdat onder meer het WIA-stelsel en de uitvoering bij het UWV vastlopen. Vakbonden willen niet dat werknemers en mensen die arbeidsongeschikt raken daarvoor de rekening krijgen.

Volgens FNV blijft op basis van de nu uitgelekte begrotingsplannen ongeveer 70 procent van de geplande bezuinigingen overeind. De bond ziet daarin reden om de acties voort te zetten.

In bovenstaande video is te zien hoe een van de eerste grote stakingen na de zomervakantie van start ging in de haven van Rotterdam

Ook OV-reizigers steunen staking

Een van die acties is de landelijke 24 uursstaking in het openbaar vervoer komende woensdag. 63 procent van alle ondervraagden steunt die staking en 35 procent niet.

Onder mensen die regelmatig met het openbaar vervoer reizen is de steun even groot: ook van hen staat 63 procent achter de staking. Dat is ondanks de overlast die veel van deze reizigers zelf verwachten. 48 procent van de reguliere ov-gebruikers rekent op veel hinder en nog eens 29 procent op enige hinder. 23 procent verwacht weinig tot geen last te krijgen.

'Staking raakt verkeerde groep'

In de open reacties leggen sommige deelnemers uit dat ze begrip hebben voor de actie, maar moeite hebben met de gevolgen voor reizigers. "Ik ben op zich niet tegen staken, maar wél als daar de verkeerde groep mensen last van heeft. Bijvoorbeeld het openbaar vervoer: de reizigers kunnen er niets aan doen dat het kabinet deze besluiten wil nemen, maar zijn nu wél de dupe", schrijft een respondent.

"Ik steun de staking volledig hoor dat wel. Maar er moeten dingen gedaan worden waar je de overheid mee raakt", aldus iemand anders.

Sommige deelnemers willen juist verder gaan. "Niet alleen het openbaar vervoer moet staken, het gehele vervoer moet eens lang genoeg plat gelegd worden", schrijft een panellid.

De staking van woensdag staat niet op zichzelf. Ook in juni legde OV-personeel al enkele uren het werk neer. Volgens de bonden hebben eerdere acties en gesprekken met het kabinet onvoldoende opgeleverd.