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Ruime meerderheid van Nederlanders steunt acties tegen bezuinigingen

Panel

Vandaag, 20:12

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Terwijl Nederland deze week zucht onder tropische temperaturen, is het ook een hete week op straat. Vakbonden voeren in het hele land actie tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Die acties kunnen rekenen op opvallend veel steun. Uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel onder 2.620 respondenten blijkt dat 78 procent achter de vakbonden staat. Slechts 19 procent is tegen.

De acties zijn georganiseerd door FNV, CNV en VCP. Volgens de vakbonden raken de kabinetsplannen mensen die hun baan verliezen of arbeidsongeschikt raken. Het gaat onder meer om voorgenomen bezuinigingen op de WW en de WIA. De bonden vinden dat de sociale zekerheid wordt uitgehold en eisen dat het kabinet de plannen volledig intrekt.

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Kabinet deed al een stap terug

Het kabinet heeft de afgelopen dagen al een belangrijke concessie gedaan. Minister van Sociale Zaken Hans Vijlbrief maakte bekend dat de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd niet doorgaat. Daarmee werd tegemoetgekomen aan een van de grootste bezwaren van de vakbonden.

Toch is de onvrede daarmee niet verdwenen. Volgens FNV blijven de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels overeind. De vakbond wil daarom dat ook de plannen rond de WW, de WIA en andere bezuinigingen definitief van tafel gaan. Zolang daar geen duidelijkheid over is, blijven de acties doorgaan.

Overlast? "Dat hoort erbij"

Veel Nederlanders hebben ook begrip voor de hinder die stakingen veroorzaken. Bijna twee derde van de ondervraagden vindt dat acties best overlast mogen opleveren als daarmee een belangrijk doel wordt bereikt.

Van hen zegt 31 procent dat stakingen zelfs 'veel overlast' mogen veroorzaken om de doelen te bereiken. 34 procent vindt dat enige overlast alleen acceptabel is, zolang die binnen de perken blijft. Daar staat tegenover dat 27 procent vindt dat vakbonden altijd publieksvriendelijke acties moeten voeren. Slechts 7 procent is tegen iedere vorm van staken.

Ook werd gevraagd of Nederlanders deze zomer zelf zouden meedoen aan een actie of staking voor betere arbeidsvoorwaarden of tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dat blijkt een stuk minder vanzelfsprekend. Slechts 16 procent antwoordt met 'ja'. Nog eens 22 procent zegt 'misschien'. De grootste groep, 52 procent, zegt niet mee te zullen doen.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.

Door Redactie Hart van Nederland

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