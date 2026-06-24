Reizigers goed voorbereid op OV-staking: stations vrijwel uitgestorven

Een landelijke OV-staking heeft woensdagochtend voor grote hinder gezorgd. Tussen 04.00 en 08.00 uur rijden op veel plekken geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. De actie is georganiseerd door vakbonden FNV, CNV en VCP uit protest tegen aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Na de staking draait de NS een aangepaste dienstregeling vanwege de hitte.

Volgens NS zijn reizigers goed op de hoogte gebracht van de werkonderbreking. Daardoor bleven veel stations opvallend rustig. "Het is uitgestorven. Reizigers zijn goed geïnformeerd en zijn niet naar de stations gekomen", zegt een woordvoerder. Ook op Amsterdam Centraal was het rond 06.00 uur veel rustiger dan normaal. Op informatieborden en via omroepberichten werden reizigers gewezen op de staking.

Aangepaste dienstregeling vanwege hitte Na afloop van de landelijke OV-staking krijgt een deel van de reizigers opnieuw te maken met minder treinen. NS rijdt vanaf woensdag op meerdere trajecten een aangepaste dienstregeling vanwege de verwachte hitte. Bij temperaturen van rond de 30 graden of hoger kunnen onderdelen van treinen oververhit raken, wat tot storingen kan leiden. Door minder treinen in te zetten, wil NS eventuele problemen beter opvangen. Reizigers krijgen het advies om vlak voor vertrek de reisplanner te controleren en rekening te houden met extra reistijd. Hoelang de aangepaste dienstregeling geldt, hangt af van het weer.

Ook geen vervangende bussen

NS liet eerder weten dat er tijdens de actie geen treinen rijden. Vervangend busvervoer inzetten is volgens de vervoerder niet mogelijk vanwege een tekort aan beschikbare bussen.

Andere vervoerders kozen voor een aangepaste aanpak. Arriva en Keolis probeerden delen van de dienstregeling wel uit te voeren, afhankelijk van hoeveel medewerkers meededen aan de staking. In Amsterdam en Rotterdam wachtten vervoerders GVB en RET juist met het opstarten van de dienstregeling tot na afloop van de actie. RET verwacht dat het nog tot ongeveer 11.00 uur duurt voordat alles weer volgens schema rijdt.

Vakbonden voeren druk op

Met de staking willen de vakbonden het kabinet bewegen om geplande bezuinigingen terug te draaien. Het gaat onder meer om het versneld verhogen van de AOW-leeftijd, het inkorten van de WW en het versoberen van de WIA.

FNV-voorzitter Hans Spekman sprak woensdagochtend met stakende werknemers op Utrecht Centraal. "Ik merk hier veel bezorgdheid onder de mensen", zegt hij. Volgens Spekman wordt de sociale zekerheid uitgehold. De vakbond noemt de actie een eerste waarschuwing aan het kabinet en sluit nieuwe acties na de zomer niet uit.