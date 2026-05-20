Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Ov-medewerkers leggen opnieuw werk neer uit onvrede over AOW en WW-plannen

Ov-medewerkers leggen opnieuw werk neer uit onvrede over AOW en WW-plannen

Demonstratie

Vandaag, 16:04

Link gekopieerd

Medewerkers in het openbaar vervoer gaan op woensdag 24 juni in de ochtend staken. Dat heeft FNV woensdag aangekondigd. Door de werkonderbreking staat het ov in de vroege ochtend volgens de vakbond stil.

De medewerkers leggen het werk neer uit onvrede over het kabinetsbeleid rondom de sociale zekerheid. Werknemers in het trein-, bus-, tram- en metrovervoer starten die dag pas om 08.00 uur met hun werkzaamheden.

Kabinetsplannen

Vakbonden dreigen al langer met stakingen vanwege de kabinetsplannen rond de AOW, WW en WIA. Woensdag kwamen actieleiders uit het spoor-, stads- en streekvervoer bijeen in Utrecht om nieuwe ov-acties voor te bereiden. Volgens de bonden zorgen de plannen ervoor dat werknemers langer moeten doorwerken en juist minder zekerheid hebben bij ziekte of baanverlies.

Hoewel het kabinet heeft aangegeven de AOW-leeftijd voorlopig niet verder te verhogen, eisen de vakbonden dat dat plan definitief van tafel gaat.

Door ANP

Lees ook

Cao-akkoord streekvervoer bereikt, OV-stakingen van de baan
Cao-akkoord streekvervoer bereikt, OV-stakingen van de baan
Let op: stakingen leggen regionaal ov plat
Let op: stakingen leggen regionaal ov plat

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.