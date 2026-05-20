Ov-medewerkers leggen opnieuw werk neer uit onvrede over AOW en WW-plannen

Medewerkers in het openbaar vervoer gaan op woensdag 24 juni in de ochtend staken. Dat heeft FNV woensdag aangekondigd. Door de werkonderbreking staat het ov in de vroege ochtend volgens de vakbond stil.

De medewerkers leggen het werk neer uit onvrede over het kabinetsbeleid rondom de sociale zekerheid. Werknemers in het trein-, bus-, tram- en metrovervoer starten die dag pas om 08.00 uur met hun werkzaamheden.

Kabinetsplannen

Vakbonden dreigen al langer met stakingen vanwege de kabinetsplannen rond de AOW, WW en WIA. Woensdag kwamen actieleiders uit het spoor-, stads- en streekvervoer bijeen in Utrecht om nieuwe ov-acties voor te bereiden. Volgens de bonden zorgen de plannen ervoor dat werknemers langer moeten doorwerken en juist minder zekerheid hebben bij ziekte of baanverlies.

Hoewel het kabinet heeft aangegeven de AOW-leeftijd voorlopig niet verder te verhogen, eisen de vakbonden dat dat plan definitief van tafel gaat.