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Woensdag geen treinen tijdens ochtendspits door staking NS

Woensdag geen treinen tijdens ochtendspits door staking NS

Verkeer

Vandaag, 13:22

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De kogel is nu echt door de kerk: de aangekondigde ov-staking van woensdag 24 juni gaat door. Dat bevestigt de NS. Vakbonden dreigen al langer met stakingen vanwege de kabinetsplannen rond de AOW, WW en WIA. Die zijn teruggedraaid, maar toch gaat de staking door.

De treinen rijden woensdagochtend niet tussen 04.00 en 08.00 uur. De dienstregeling moet daarna weer op gang komen, wat even kan duren. Het kan anders verlopen dan een normale ochtend, waarschuwt de NS. Ook werknemers van bus-, tram- en metrovervoer staken. Treinvervangend vervoer aanbieden is dus niet mogelijk, aldus de NS. Een vergoeding krijgen reizigers ook niet als ze dat wel nodig hebben.

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Zekerheid

Het kabinet zegt dat de plannen voor bezuinigingen op de WIA, WW en AOW van tafel zijn. Maar voor de bonden is dat nog niet genoeg. Zij willen meer zekerheid dat de bezuinigingen echt verdwijnen en niet later in een andere vorm terugkomen, zeiden ze vorige maand.

De Airportsprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp en de Eurostar naar Londen en Parijs voor reizigers met een reservering rijden wel tijdens de staking.

Door ANP

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