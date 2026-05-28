Steun voor ov-staking blijft groot ondanks draai kabinet

De dreigende ov-stakingen kunnen veel reizigers raken, maar toch is er veel begrip voor de acties. Ook nu het kabinet zegt dat de plannen voor bezuinigingen op de WIA, WW en AOW in deze vorm van tafel zijn, steunt een ruime meerderheid het doorgaan van de stakingen.

Dat blijkt uit representatief onderzoek onder 2.139 leden van het Hart van Nederland Panel. 65 procent zegt begrip te hebben voor het doorgaan van de ov-staking. 30 procent heeft daar geen begrip voor en 5 procent heeft geen mening.

Waarom gaan de acties door?

De vakbonden voeren actie tegen plannen rond de sociale zekerheid. Het gaat onder meer om de AOW, de WW voor mensen die hun baan verliezen en de WIA voor mensen die langdurig ziek of arbeidsongeschikt raken.

Het kabinet probeert de spanning te verminderen door te zeggen dat de plannen in de huidige vorm van tafel zijn. Maar voor de bonden is dat nog niet genoeg. Zij willen meer zekerheid dat de bezuinigingen echt verdwijnen en niet later in een andere vorm terugkomen.