Steun voor ov-staking blijft groot ondanks draai kabinet

Vandaag, 23:08
De dreigende ov-stakingen kunnen veel reizigers raken, maar toch is er veel begrip voor de acties. Ook nu het kabinet zegt dat de plannen voor bezuinigingen op de WIA, WW en AOW in deze vorm van tafel zijn, steunt een ruime meerderheid het doorgaan van de stakingen.
Dat blijkt uit representatief onderzoek onder 2.139 leden van het Hart van Nederland Panel. 65 procent zegt begrip te hebben voor het doorgaan van de ov-staking. 30 procent heeft daar geen begrip voor en 5 procent heeft geen mening.
De vakbonden voeren actie tegen plannen rond de sociale zekerheid. Het gaat onder meer om de AOW, de WW voor mensen die hun baan verliezen en de WIA voor mensen die langdurig ziek of arbeidsongeschikt raken.
Het kabinet probeert de spanning te verminderen door te zeggen dat de plannen in de huidige vorm van tafel zijn. Maar voor de bonden is dat nog niet genoeg. Zij willen meer zekerheid dat de bezuinigingen echt verdwijnen en niet later in een andere vorm terugkomen.
Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.