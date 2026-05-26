Verhoging AOW-leeftijd van tafel, vakbonden zijn blij

Het kabinet trekt het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen voorlopig in. Minister Hans Vijlbrief van Sociale Zaken hoopt daarmee het overleg met vakbonden en werkgevers weer op gang te krijgen. Dat blijkt uit een brief die dinsdag naar de sociale partners is gestuurd.

De versnelde verhoging van de AOW-leeftijd was een belangrijk onderdeel van het coalitieakkoord van het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA. Het plan zorgde voor veel kritiek vanuit de Tweede Kamer, vakbonden en ouderenorganisaties. Vakbonden dreigden zelfs met landelijke stakingen als de plannen niet van tafel zouden gaan.

Opnieuw in gesprek

Ook andere bezuinigingen op de sociale zekerheid worden in de huidige vorm geschrapt. Het kabinet wilde onder meer besparen op WW- en WIA-uitkeringen. Volgens vakbonden FNV, CNV en VCP zijn de nieuwe voorstellen van het kabinet nog altijd "vaag" en "onvoldoende". Al laten ze wel weten opnieuw in gesprek te willen gaan met het kabinet.

Ouderenorganisaties reageren opgelucht

Ouderenorganisaties reageren opgelucht op het besluit over de AOW. Volgens hen zou een snellere verhoging vooral zwaar zijn voor mensen met fysiek zwaar werk en werknemers die niet langer kunnen doorwerken. Tegelijkertijd blijven zij kritisch en willen ze voorkomen dat er later alsnog wordt bezuinigd op ouderen of hun koopkracht.