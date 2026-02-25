AOW-leeftijd tóch minder snel omhoog? Kamermeerderheid wil ingreep verzachten

De coalitiepartijen zijn bereid hun voorgenomen ingrepen in de AOW te "verzachten". Zij hebben zich achter een motie geschaard van de SGP en de Groep-Markuszower die daarom vraagt, en die daardoor kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer.

Dat heeft SGP-leider Chris Stoffer gezegd tijdens een schorsing in het debat over de regeringsverklaring.

De coalitiepartijen, D66, VVD en CDA spraken in hun coalitieakkoord af dat de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller stijgt. Voor elk jaar waarmee de levensverwachting toeneemt, kunnen werkenden straks niet acht maanden, maar een jaar later met pensioen. Het plan stuit op breed verzet. De twee grootste oppositiepartijen, GroenLinks-PvdA en PVV, willen het niet aangepast, maar helemaal van tafel hebben.

Verpleegkundige Franklin vertelde begin februari dat hij, ook na zijn AOW, nog graag naar zijn werk gaat. In de onderstaande video legt hij uit waarom:

1:47 Verpleegkundige Franklin werkt liever door na AOW

Terug naar de tekentafel

"Het voorstel gaat terug naar de tekentafel", zei Stoffer tegen journalisten. De coalitie moet volgens de SGP-leider met een nieuw voorstel komen, en dat ook financieel sluitend maken.

Stoffer zei niet dat de pensioenleeftijd weer acht maanden moet meestijgen met elk jaar dat de gemiddelde levensverwachting hoger wordt. "Wellicht" wordt die koppeling korter dan één op één, aldus de SGP'er.

Kijken naar uitzondering voor zware beroepen

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte vindt het "goed om te kijken" naar wat moet gebeuren voor mensen met zware beroepen. Hij verwacht niet dat de huidige koppeling tussen levensverwachting en AOW-leeftijd blijft. Wel wil hij kijken naar "een verzachting" van het huidige AOW-plan van de coalitie.

"Ik ben blij dat ze dit gaan steunen", zei Stoffer over de coalitiepartijen. "En dat ze daarmee ook zeggen: wat we nu hebben staan is gewoon te gek, dat moet gewoon van tafel."

Premier Rob Jetten hield zich op de vlakte over het voorstel van de rechtse oppositiepartijen, en zei eerst de rest van het debat te willen afwachten. "Fijn om te horen dat vanuit de Kamer ook concrete voorstellen worden gedaan om plannen bij te stellen en aan een meerderheid te helpen", wilde hij wel kwijt.

FNV boos

FNV is het niet eens met voorstellen waarmee een meerderheid in de Tweede Kamer de ingreep in de AOW wil "verzachten". Volgens de grootste vakbond van Nederland komt het nog steeds neer op een schending van gemaakte afspraken in het pensioenakkoord uit 2019 tussen bonden, werkgevers en de politiek.

"Premier Jetten gaf in zijn regeringsverklaring aan goed te willen luisteren. De FNV is duidelijk geweest: dit plan is asociaal en een schending van gemaakte afspraken, het moet eerst van tafel voordat de FNV aan tafel komt", stelt de vakbond nu.