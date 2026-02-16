UWV: verhogen AOW-leeftijd leidt tot meer uitval 60-plussers

Beleid
Vandaag, 09:21
Het plan van de coalitiepartijen om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen zorgt voor een toename van het aantal arbeidsongeschikte 60-plussers. Dat komt naar voren uit schattingen van uitkeringsinstantie UWV, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van De Telegraaf en Trouw.
Nu stijgt de AOW-leeftijd nog met acht maanden voor ieder extra jaar aan levensverwachting, maar dat moet van D66, CDA en VVD vanaf 2033 gelijk opgaan. Daardoor gaat de AOW-leeftijd sneller richting de 70 jaar. Het UWV rekent hierdoor op extra instroom in de WIA. Voor elke drie maanden dat de AOW-leeftijd stijgt, vallen er waarschijnlijk enkele honderden mensen extra uit.
"We zien de afgelopen jaren een stijging van het aantal mensen van 60 jaar en ouder die een WIA-uitkering aanvragen", verklaart de woordvoerder. "De verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd zorgt ervoor dat het risico op arbeidsongeschiktheid voor 60-plussers groter wordt, omdat zij langer blootstaan aan de kans op ziekte of beperkingen die werken in de weg staan."
