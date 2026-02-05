Doorwerken na je AOW? Verpleegkundige Franklin doet niets liever

De AOW-leeftijd gaat, als het aan D66, VVD en CDA ligt, omhoog en dat zorgt bij veel mensen voor boosheid. Toch is er ook een andere kant. Steeds meer Nederlanders werken juist dóór na hun pensioen. In 2023 had 8 procent van de AOW’ers nog betaald werk, blijkt uit cijfers van het CBS. Een van hen is verpleegkundige Franklins Maas van het Amsterdam UMC.

In oktober wordt hij 67 en ontvangt hij zijn eerste AOW, maar stoppen doet hij niet. Hij wil nog zeker drie jaar door. "Mijn lijf is goed, mijn hoofd is goed, mijn werkgever is er blij mee en ik draag een steentje bij. Ik denk dat er te negatief gedacht wordt door veel mensen als het gaat om het verlengen van die AOW-leeftijd."

