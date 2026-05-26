Kabinet ziet af van voorgestelde bezuinigingen sociale zekerheid

Beleid

Vandaag, 15:03

Het kabinet zet de bezuinigingen op de uitkeringen van werklozen en arbeidsongeschikten "in de voorgestelde vorm" niet door. Ook stopt het met het veel bekritiseerde plan om de AOW-leeftijd op termijn sneller te laten stijgen. Dat meldt minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken) in een brief aan de vakbonden. Met deze handreikingen aan de vakbonden hoopt de D66-bewindsman "ruimte te maken" voor overleg met de sociale partners.

Het kabinet wilde de komende jaren miljarden bezuinigen door onder meer de WW-duur te verkorten, de maximale WIA-uitkering te verlagen en de aparte uitkering voor volledig en blijvend arbeidsongeschikten te schrappen. De rechtstreekse koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting vanaf 2033 zou pas later leiden tot besparingen op de collectieve oudedagsvoorziening.

Door ANP

