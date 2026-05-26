Kabinet ziet af van voorgestelde bezuinigingen sociale zekerheid

Het kabinet zet de bezuinigingen op de uitkeringen van werklozen en arbeidsongeschikten "in de voorgestelde vorm" niet door. Ook stopt het met het veel bekritiseerde plan om de AOW-leeftijd op termijn sneller te laten stijgen. Dat meldt minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken) in een brief aan de vakbonden. Met deze handreikingen aan de vakbonden hoopt de D66-bewindsman "ruimte te maken" voor overleg met de sociale partners.

Het kabinet wilde de komende jaren miljarden bezuinigen door onder meer de WW-duur te verkorten, de maximale WIA-uitkering te verlagen en de aparte uitkering voor volledig en blijvend arbeidsongeschikten te schrappen. De rechtstreekse koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting vanaf 2033 zou pas later leiden tot besparingen op de collectieve oudedagsvoorziening.