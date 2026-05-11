Vakbonden dreigen met stakingen: 'Zal grote delen van Nederland raken'

Vakbonden FNV, CNV en VCP geven het kabinet nog twee weken om de bezuinigingen in de sociale zekerheid van tafel te halen. "Mocht het kabinet ons niet tegemoetkomen, dan volgen vanaf 30 mei collectieve acties. Stakingen en werkonderbrekingen worden niet uitgesloten. Dit zal grote delen van Nederland raken", zeggen de voorzitters van de bonden in een gezamenlijke verklaring.

De bonden zijn al langer verbolgen over de kabinetsplannen om de AOW-leeftijd te verhogen en te bezuinigen op werkloosheidsuitkering WW en arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA.

Eerder had FNV al een staking in het openbaar vervoer aangekondigd voor medio juni, zonder verdere details te geven. Ook dreigde de vakbond met werkonderbrekingen in de havens.

FNV, CNV en VCP hadden begin maart een kennismakingsgesprek met het kabinet. Dat duurde maar kort, omdat de vakbonden niet willen praten zolang de bezuinigingsplannen voor de sociale zekerheid op tafel liggen.

Kabinet komt met voorstel

Het kabinet "komt met een voorstel" om vakbonden en werkgevers weer aan tafel te krijgen. Dat laat minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken) weten in reactie op het ultimatum dat de bonden maandag stelden. "Ik heb goed gehoord wat de bonden zeggen", aldus de D66-bewindsman.

"Constructief overleg in de polder is in Nederland altijd de basis geweest voor vooruitgang", zegt Vijlbrief. "Die samenwerking is nu weer nodig." De bewindsman benadrukt wel dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. "In mijn gesprekken hoor ik van mensen hoe ze soms gevangen zitten in het systeem. Ik wil daar echt mee aan de slag."