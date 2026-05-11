Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Vakbonden dreigen met stakingen: 'Zal grote delen van Nederland raken'

Vakbonden dreigen met stakingen: 'Zal grote delen van Nederland raken'

Beleid

Vandaag, 11:25

Link gekopieerd

Vakbonden FNV, CNV en VCP geven het kabinet nog twee weken om de bezuinigingen in de sociale zekerheid van tafel te halen. "Mocht het kabinet ons niet tegemoetkomen, dan volgen vanaf 30 mei collectieve acties. Stakingen en werkonderbrekingen worden niet uitgesloten. Dit zal grote delen van Nederland raken", zeggen de voorzitters van de bonden in een gezamenlijke verklaring.

De bonden zijn al langer verbolgen over de kabinetsplannen om de AOW-leeftijd te verhogen en te bezuinigen op werkloosheidsuitkering WW en arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA.

Eerder had FNV al een staking in het openbaar vervoer aangekondigd voor medio juni, zonder verdere details te geven. Ook dreigde de vakbond met werkonderbrekingen in de havens.

FNV, CNV en VCP hadden begin maart een kennismakingsgesprek met het kabinet. Dat duurde maar kort, omdat de vakbonden niet willen praten zolang de bezuinigingsplannen voor de sociale zekerheid op tafel liggen.

Kabinet komt met voorstel

Het kabinet "komt met een voorstel" om vakbonden en werkgevers weer aan tafel te krijgen. Dat laat minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken) weten in reactie op het ultimatum dat de bonden maandag stelden. "Ik heb goed gehoord wat de bonden zeggen", aldus de D66-bewindsman.

"Constructief overleg in de polder is in Nederland altijd de basis geweest voor vooruitgang", zegt Vijlbrief. "Die samenwerking is nu weer nodig." De bewindsman benadrukt wel dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. "In mijn gesprekken hoor ik van mensen hoe ze soms gevangen zitten in het systeem. Ik wil daar echt mee aan de slag."

Door ANP

Lees ook

Kritiek op bezuiniging op bijstand groeit: 'Armzalige situatie'
Kritiek op bezuiniging op bijstand groeit: 'Armzalige situatie'
Streep door bezuinigingen op gehandicaptenzorg: Kamer stemt nipt tegen
Streep door bezuinigingen op gehandicaptenzorg: Kamer stemt nipt tegen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.