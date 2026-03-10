Streep door bezuinigingen op gehandicaptenzorg: Kamer stemt nipt tegen

De Tweede Kamer heeft tegen aangekondigde bezuinigingen op de gehandicaptenzorg van het nieuwe kabinet gestemd. Met een minimale meerderheid van 75 tegen 74 sprak de Kamer zich uit tegen de plannen van de minderheidscoalitie.

Tijdens een debat vorige week werd duidelijk dat bijna alle oppositiepartijen de bezuinigingen op de gehandicaptenzorg niet zien zitten. Ook veel andere zorgbezuinigingen kunnen niet op steun van de meeste oppositiepartijen rekenen. Het kabinet heeft met 66 zetels een minderheid in de Tweede Kamer en is afhankelijk van andere partijen om plannen erdoor te krijgen.

De coalitie kwam één stem tekort, omdat een VVD-Kamerlid niet bij de stemmingen aanwezig was. Nadat de motie van onder meer Mirjam Bikker (ChristenUnie) was aangenomen, werd luid op de bankjes geroffeld, een teken van goedkeuring in de Kamer.'

De gehandicaptenzorg kampt al lang met problemen, onder meer doordat er niet voldoende personeel kan worden aangetrokken. Eerder maakten we bovenstaande reportage over Job. Hij functioneert op het niveau van een drie maanden oude baby, maar moest noodgedwongen vertrekken uit zijn zorginstelling:

1:45 Gehandicapte Job (20) na 20 jaar op straat gezet door zorginstelling

'Logica ontbreekt'

Tijdens een debat over de gehandicaptenzorg maandag vroegen meerdere oppositiepartijen zich af waarom deze plannen zijn gemaakt. Ze spraken over "vage bezuinigingen" waarbij de "logica ontbreekt". Bikker zei dat "mensen niet weten waar ze aan toe zijn".

Het kabinet heeft aangekondigd tot 10 miljard euro op de zorg te willen bezuinigen, maar nog niet alle bezuinigingen zijn uitgewerkt. De coalitiepartijen zeiden dat ze daar eerst over in gesprek willen met de zorgsector. Een groot deel van de oppositie wil dat er eerst plannen worden gemaakt voordat er geld wordt geschrapt.