Waar mag je met een gehandicaptenparkeerkaart parkeren? 'Regelrechte jungle'

Mensen met een gehandicaptenparkeerkaart moeten door tal van bureaucratische hoepels springen om te weten waar zij mogen parkeren. De regels voor wat je met zo'n parkeerkaart wel of niet mag, verschillen namelijk per gemeente. Martin Slingenberg heeft zo'n parkeerkaart: "Het is een regelrechte jungle."

Martin overwon darmkanker, maar kan door de gevolgen amper meer lopen. Zijn vrouw zit ook in een rolstoel. Daarom heeft het stel een gehandicaptenparkeerkaart. Met zo'n kaart mag je op meer plekken parkeren. De regels over waar precies, verschillen echter zo erg dat een simpel dagje naar de stad al gauw een logistieke puzzel van meerdere dagen wordt.

"In Amsterdam moet je een speciale bezoekerspas hebben om overal gratis te mogen staan", vertelt Martin. "Die moet je online aanvragen en het duurt al snel een week voordat je hem in huis hebt." Er is geen centrale plek waar informatie omtrent parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart te vinden is, zegt hij. Hierdoor kan het zoeken naar de juiste parkeerinformatie erg lastig zijn.

Gehandicaptenzorg

De versnippering van informatie omtrent gehandicaptenzorg betreft niet alleen de parkeerinformatie. "De aanvraagprocedure voor gehandicaptenzorg is bij iedere gemeente anders", vertelt Nerina Vilchez, woordvoerder namens Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

"Het is absurd dat het verkrijgen van precies dezelfde informatie in de ene gemeente totaal verschilt met de andere gemeente." Zij herkennen de problemen waar Martin tegenaanlopen en zien dat hij zeker niet de enige is. "We krijgen veel meldingen van mensen die de benodigde informatie moeilijk kunnen vinden", aldus de woordvoerder. "Er moet een betere manier zijn om deze informatie te verstrekken."

Duits voorbeeld

In andere landen is het verkrijgen van parkeerinformatie voor mensen met een handicap een stuk makkelijker. "In Duitsland gelden overal dezelfde regels", vertelt Martin. "Daar is gewoon vanuit de overheid bepaald wat wel en niet mag en is er nooit onduidelijkheid." De gemeentes Eindhoven en Alphen aan de Rijn zijn begonnen met het testen van een app met alle parkeerinformatie voor gehandicaptenparkeerkaarten. "Dat is natuurlijk een fantastisch initiatief", aldus Martin. "Voor mensen op leeftijd is zo'n app alleen ook moeilijk te navigeren."

Ook Iederin, een Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, ziet een oplossing in de app, maar wel met enkele kanttekeningen. "Deze app kan echt iets oplossen, maar alleen als je hij verder wordt ontwikkeld vanuit vertrouwen en met de gebruiker als uitgangspunt", zegt een woordvoerder. "Nu lijkt fraude voorkomen belangrijker dan de gebruiker centraal zetten. En dan werkt het niet. Er zijn dus nog problemen die opgelost moeten worden voordat hij verder uitgerold kan worden. Dus: eerst de knelpunten oplossen, dán pas landelijk uitrollen."