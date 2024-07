Opnieuw in zak en as om afgebrande invalidenbus Zaandam

Voor de derde keer op rij is een invalidenbusje van zorgcentrum Mennistenerf in Zaandam in de as gelegd. Is het aangestoken? Het lijkt er weer op. De zaak is in onderzoek, maar het meest sneue is: de oudjes zitten nu zonder vervoer.

Rutger de Graaf, woordvoerder van Zorggroep Zaanstreek waar Mennistenerf onder valt, kan het nog steeds niet geloven. Hij baalt. In februari was het raak, toen in april wéér. Net nu je denkt dat het rustig en voorbij is, is het opnieuw raak. "Bij de eerste keer denk je nog: overkomt iedereen wel eens. Bij de tweede keer: dit is wel héél toevallig. Maar nu bekruipt ons ook het gevoel: iemand heeft het op ons gemunt."

Aanhouding verricht

En zo denken de oudere bewoners van het zorgcentrum er ook over. "Ze zijn enorm geschrokken", vervolgt De Graaf. Er is na de tweede brandstichting wel iemand gezien waar een signalement van is opgetekend. Dat geeft hoop. "Maar we hebben geen idee wie dit doet en waarom", verzucht de zegsman.

De politie is op de hoogte van de jongste - mogelijke - brandstichting en heeft de zaak in onderzoek. Daarbij is een aanhouding verricht: een 55-jarige man uit Zaandam. Ze onderzoeken nog alle mogelijk scenario's maar brandstichting is er zeker een van. De man is opgepakt op verdenking van dat laatste.

Ook kijken ze of de eerdere brandstichtingen te maken hebben met die van afgelopen dinsdagnacht. Wie tips heeft mag contact opnemen via 0900 - 8844.