Zorgcrisis na val kabinet: geen woonplek voor Ernst (23) met autisme

De val van het kabinet-Schoof raakt ook de gehandicaptenzorg hard. Voor Sabrina uit Amsterdam valt de zoveelste klap. Haar zoon Ernst, verstandelijk beperkt en autistisch, wacht al 5 jaar op een geschikte woonplek. En dat kan nog 5 jaar duren. Die tijd heeft het gezin niet.

Ernst is 23, maar denkt als een kind van 2. Zijn gedrag is onvoorspelbaar, door zijn puberteit kan hij ineens uitvallen. Door zijn lengte en kracht is het voor zijn ouders, beiden begin 60, fysiek en mentaal bijna niet meer te doen. "Wij kunnen niet meer wachten", vertelt Sabrina aan Hart van Nederland. "Hij hoort niet meer thuis te wonen, maar er is geen plek."

De hoop die Sabrina koesterde toen Fleur Agema als minister van Volksgezondheid aantrad, is nu vervlogen. Agema sprak zich eerder fel uit voor betere zorg, maar het tij keerde niet. Staatssecretaris Vicky Maeijer liet vlak voor haar vertrek nog weten te werken aan kostendekkende tarieven. Maar een paar uur later viel het kabinet.

IJskast

Ook bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland overheerst de onzekerheid. Directeur Theo van Uum waarschuwt: "Als deze plannen in de ijskast belanden, zijn de gevolgen groot. Het gaat ten koste van de kwaliteit van zorg voor mensen met een beperking, wachtlijsten lopen op en de werkdruk zal toenemen. We kunnen ons geen stilstand veroorloven."