Kabinet zet bezuiniging op gehandicaptenzorg door, kritiek in Kamer

Het kabinet zet een forse bezuiniging van 88 miljoen euro op de gehandicaptenzorg definitief door. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws. Het plan lag al op tafel onder het vorige kabinet, maar wordt nu alsnog uitgevoerd.

De gehandicaptenzorg kampt al lang met problemen, onder meer doordat er niet voldoende personeel kan worden aangetrokken. In december maakten we bovenstaande reportage over Job. Hij functioneert op het niveau van een drie maanden oude baby, maar moet dit jaar noodgedwongen vertrekken uit zijn zorginstelling.

De maatregel houdt in dat vanaf volgend jaar het maximumtarief voor bepaalde behandelingen omlaag gaat. Het kabinet vindt de ingreep financieel noodzakelijk, aldus staatssecretaris Vicky Maeijer (PVV) van Langdurige en Maatschappelijke Zorg. Zij is daarnaast nog in gesprek over een nieuw Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg.

'Ontzettend pijnlijk'

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) noemt de maatregel “ontzettend pijnlijk”. Volgens een woordvoerster hebben zorgorganisaties het financieel al zwaar, terwijl sommige cliënten dag en nacht zorg nodig hebben. “De zorg staat voor onze leden op nummer één.”

Om die zorg te kunnen blijven leveren, moeten instellingen soms nu al geld gebruiken dat eigenlijk bedoeld is voor onderhoud van gebouwen. Door de bezuiniging moeten organisaties volgens de VGN mogelijk gaan snijden in behandelingen zoals fysiotherapie, ergotherapie en begeleiding.

De politieke reactie op het besluit is fel. SP-Kamerlid Sarah Dobbe noemt het op X een "schande" en "onmenselijk". Volgens haar wordt de zorg voor kwetsbare mensen opgeofferd, terwijl er "tientallen miljarden naar defensie omdat Trump en Rutte dat willen" gaat. Ze schrijft: "Alsof zorg niet meer nodig is als het geld ervoor stopt?! (…) Dit kabinet maakt de zorg voor mensen kapot."

Hart van Nederland/ANP