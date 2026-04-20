Kritiek op bezuiniging op bijstand groeit: 'Armzalige situatie'

De kritiek op het bijstandsplan van het kabinet neemt verder toe. Tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer uitten meerdere experts stevige zorgen over het plan om te bezuinigen door mensen niet langer actief te benaderen voor een uitkering waar ze recht op hebben.

Volgens Nationale ombudsman Reinier van Zutphen is de keuze moeilijk te begrijpen. "Anders waren we gewoon met die wet aan de slag gegaan, omdat we allemaal vinden dat mensen bereikt moeten worden als ze recht hebben op een uitkering, maar die niet hebben en daardoor onder het bestaansminimum terecht zijn gekomen." Dat noemt hij een "armzalige" situatie.

Het kabinet wil minder geld uitgeven aan deze zogeheten proactieve dienstverlening door een financiële tegenvaller bij de WIA. Coalitiepartijen D66 en CDA lieten eerder al weten van de bezuiniging af te willen.

Geld mislopen

Experts vrezen dat mensen hierdoor geld mislopen dat ze hard nodig hebben. Econoom Jasper van Dijk vergelijkt het met een bioscoopbon: "Stel nou dat de bioscoop precies weet wanneer die bon verloopt, dat keurig bijhoudt, maar er bewust voor kiest u niet even te informeren dat die bon bijna verloopt."

Hij trekt die vergelijking door naar de overheid. "En stel nou dat het niet om een bioscoopbon gaat, maar om honderden euro's die mensen nodig hebben om rond te komen. En dat het niet om een bioscoop gaat, maar om de overheid die mensen niet informeert om de begroting passend te houden."

Ook vanuit gemeenten klinkt kritiek. Wethouder en voorzitter van een VNG-commissie Marianne van der Sloot noemt de maatregel "zeer onverstandig" en waarschuwt: "Goedkoop is duurkoop."

De ombudsman komt rond 20 mei met een eigen visie op het plan. In de Tweede Kamer wordt later verder over het onderwerp gedebatteerd.