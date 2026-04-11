Felle kritiek op bijstandsplan: 'Kabinet laat allerzwaksten stikken'

Het kabinet wil jaarlijks 30 miljoen euro besparen op de bijstand, maar dat leidt tot stevige kritiek. Volgens Nationale ombudsman Reinier van Zutphen laat het kabinet "de allerzwaksten stikken", meldt de NOS.

De bijstand is bedoeld voor mensen die onder het bestaansminimum leven. Toch maakt ongeveer 35 procent van de rechthebbenden er geen gebruik van. Het gaat om zo'n 210.000 mensen en hun gezinnen.

Uitgesloten

Volgens deskundigen komt dat doordat het systeem te ingewikkeld is en mensen bang zijn voor terugvorderingen. Een nieuwe wet moet overheden helpen om mensen actief te wijzen op hun rechten, maar de bijstand wordt daarvan uitgesloten.

"De overheid anticipeert erop dat burgers geen gebruik maken van voorzieningen waar ze recht op hebben", zegt onderzoeker Fatma Çapkurt tegen NOS. Volgens haar is dat "een verkeerde keuze".

Economen waarschuwen dat deze besparing juist kan leiden tot hogere kosten, bijvoorbeeld door schulden, ziekteverzuim en productiviteitsverlies. De maatschappelijke kosten van schulden lopen al op tot miljarden per jaar.