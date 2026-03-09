Volg Hart van Nederland
Meer mensen naar de voedselbank, ook nieuwe groepen melden zich

Inflatie

Vandaag, 09:05 - Update: 2 uur geleden

Het aantal mensen dat gebruikmaakt van voedselbanken in Nederland is vorig jaar gestegen. Volgens Voedselbanken Nederland weten meer mensen de weg naar de hulp te vinden, maar melden zich ook steeds vaker gepensioneerden zonder aanvullend pensioen, zzp'ers en andere werkenden die moeite hebben om rond te komen.

In 2025 maakten 155.600 mensen gebruik van de voedselbanken, tegen 144.750 een jaar eerder. Dat is een stijging van ongeveer 7,5 procent. In 2024 was het aantal gebruikers juist nog gedaald.

Langer afhankelijk

Ook blijven mensen vaker langer afhankelijk van voedselhulp, signaleert de organisatie. "Terwijl het uitgangspunt is dat deze hulp tijdelijk is: een korte periode van ondersteuning om weer zelfstandig verder te kunnen", aldus Voedselbanken Nederland.

Ook de voedselbank in Amsterdam-Zuidoost ziet de armoede snel toenemen, zoals te zien is in deze video:

Voedselbank Amsterdam-Zuidoost ziet stormloop: armoede neemt snel toe
1:37

Voedselbank Amsterdam-Zuidoost ziet stormloop: armoede neemt snel toe

Zorgen over plannen kabinet

Voorzitter Henk Staghouwer maakt zich zorgen over de plannen van het nieuwe kabinet op het gebied van zorg en sociale zekerheid. "Meer mensen zullen moeite hebben om rond te komen, omdat zij gekort worden op hun uitkering of meer kwijt zijn aan zorgkosten. Wij vrezen dat de armoede in Nederland de komende kabinetsperiode verder zal stijgen en dat nog meer mensen een beroep moeten doen op voedselhulp."

In februari stuurde Voedselbanken Nederland een brief naar alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Daarin pleitte de organisatie voor een armoedebeleid dat niet alleen gericht is op arbeidsparticipatie, maar ook meer aandacht heeft voor kwetsbare groepen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

