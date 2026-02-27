Afnemer failliet, Richard blijft zitten met 1,5 miljoen kilo aardappelen

Wat doe je met 1,5 miljoen kilo aardappelen? Plotseling zat aardappelteler Richard Hardeman uit Harskamp met een berg aan aardappelen die hij aan de straatstenen niet kwijt kon. Dat gebeurde nadat zijn grootste afnemer failliet ging. Samen met een partij die strijdt tegen voedselverspilling zette Richard en zijn vrouw Sonja een reddingsoperatie op. Maar dat het zo'n succes zou worden, hadden ze niet verwacht.

"We weten niet wat we meemaken", vertelt Richard Hardeman aan Hart van Nederland. De aardappelteler was ineens zijn grootste afnemer kwijt en kwam zo met een enorm overschot aan aardappelen. "In augustus/september vorig jaar hoorden we dat we onze aardappelen niet meer bij hen kwijt konden. Dat was echt een enorme domper en heeft grote gevolgen voor ons, want we moeten nu kleiner verder."

Tienduizend mensen

Maar ja, wat doe je met al die aardappelen die overblijven? Richard is samen met voedselcollectief No Waste Army een actie gestart om voor een kleinere prijs de aardappelen op te halen. En daar werd veel meer op gereageerd dan Richard had gedacht. Bijna tienduizend mensen uit het hele land plaatsten een bestelling, voor zichzelf of de voedselbank. "Er zijn zelfs mensen langs geweest uit Zwolle, Wijk van Duurstede en zelfs uit het noorden van het land."