Te arm voor boodschappen, te 'rijk' voor hulp: deze bus deelt gratis eten uit

Geld

Vandaag, 21:07

Maar liefst 1,1 miljoen mensen in ons land leven vrijwel in armoede en hebben nauwelijks of geen spaargeld. Dat blijkt uit cijfers van het Armoedefonds. In Rotterdam gaat het om ruim 40.000 huishoudens die moeite hebben om boodschappen te doen. Zij verdienen net iets te veel om in aanmerking te komen voor de Voedselbank. Speciaal voor deze 'vergeten groep' is Bob Richters de Crisiscatering BUS gestart.

BUS, met drie hoofdletters, staat voor Boodschappen Uitdeel Service en verwijst ook naar de bus zelf: een oude SRV-wagen. Deze zogeheten rijdende winkels reden ruim 30 jaar geleden door heel Nederland. Voor het Rotterdamse initiatief haalde Bob zo'n oude bus uit de mottenballen. Die rijdt nu door de stad om gratis eten te verstrekken, zoals je in bovenstaande video ziet.

Crisiscatering ontstond tijdens de coronacrisis. In 2 jaar tijd bezorgde de organisatie 70.000 maaltijden en voedselpakketten. Wekelijks staan vijftien betaalde krachten en honderd vrijwilligers klaar om mensen te helpen aan voedsel en boodschappen.

Door Erik Morsink

