Leo (87) stuurt niemand weg bij deze voedselbank tijdens de feestdagen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zag hij zijn moeder huilen om voedselarmoede, en maakte hij zichzelf de belofte om later de armen te helpen. Vandaag de dag is de 87-jarige Leo van Rheenen de trotse oprichter van Stichting Harlin, een voedselbank zonder inkomensgrens waar niemand wordt geweigerd. Samen met dertig vrijwilligers deelt hij elke week voedselpakketten uit, en tijdens kerst worden bezoekers nog eens extra verwend met goedgevulde kerstpakketten.

Van Rheenen begon de stichting tijdens coronatijd. Hij was het niet eens met de regels van de voedselbank, waar hij destijds werkte als coördinator. "Ik wil dat iedereen die honger heeft kan eten, ook als je net buiten de boot valt bij de voedselbank", zegt Van Rheenen tegen Hart van Nederland.

Een paar weken geleden won hij de Bert van Leeuwen Prijs, een prijs voor iemand die zich met hart en ziel inzet voor zijn of haar omgeving. Het beeldje staat bij de stichting. Ook won hij recent de Gulden Klinker van de gemeente Den Haag.

Levensonderhoud en feestelijke extraatjes

Bezoekers zijn dankbaar voor de aanwezigheid van een voedselbank waar geen mitsen en maren worden geopperd. "Je moet toch ergens je levensonderhoud vandaan halen", zegt een van de bezoekers. "Op deze manier kan ik dat goed doen. Soms krijgen we extra dingen, en daar ben ik heel blij mee."

Rond de feestdagen is de behoefte aan goed eten extra groot. Daarom worden er bij Stichting Harlin feestelijke kerstpakketten uitgedeeld, zorgvuldig samengesteld door leerlingen van het Elsloo College in Den Haag.

Bekijk bovenstaande video om te zien hoe dat in zijn werk gaat.