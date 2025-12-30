Zeven op de tien Nederlanders doneerden dit jaar aan goed doel

Veel Nederlanders hebben dit jaar weer geld gegeven aan een goed doel. Uit het Hart van Nederland-panel blijkt dat zeven op de tien Nederlanders in 2025 een donatie deden.

Onder de mensen die doneerden, gingen bijdragen vooral naar organisaties die zich bezighouden met gezondheid en ziektebestrijding. Ruim de helft van de donateurs steunde dit soort goede doelen, zoals KWF. Ook dierenwelzijn is populair: bijna drie op de tien donateurs gaven aan een organisatie als de Dierenbescherming te hebben gesteund.

Gezondheid en voedselhulp

Verder wordt er geld gegeven aan onderzoek en wetenschap en aan armoedebestrijding en voedselhulp. Ongeveer een kwart van de donateurs noemde deze doelen, waaronder bijvoorbeeld de Hersenstichting en de Voedselbank. Daarnaast worden natuur en milieu, hulp aan kinderen en sport- en jeugdverenigingen regelmatig genoemd.

De meeste donaties blijven dicht bij huis. Van de donateurs gaf 93 procent aan goede doelen die in Nederland actief zijn. Tegelijkertijd steunt ook een flinke groep organisaties die in het buitenland werken: bijna vier op de tien donateurs deden dat.