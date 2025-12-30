Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Zeven op de tien Nederlanders doneerden dit jaar aan goed doel

Zeven op de tien Nederlanders doneerden dit jaar aan goed doel

Panel

Vandaag, 10:11

Link gekopieerd

Veel Nederlanders hebben dit jaar weer geld gegeven aan een goed doel. Uit het Hart van Nederland-panel blijkt dat zeven op de tien Nederlanders in 2025 een donatie deden.

Onder de mensen die doneerden, gingen bijdragen vooral naar organisaties die zich bezighouden met gezondheid en ziektebestrijding. Ruim de helft van de donateurs steunde dit soort goede doelen, zoals KWF. Ook dierenwelzijn is populair: bijna drie op de tien donateurs gaven aan een organisatie als de Dierenbescherming te hebben gesteund.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿

Meld je aan

Gezondheid en voedselhulp

Verder wordt er geld gegeven aan onderzoek en wetenschap en aan armoedebestrijding en voedselhulp. Ongeveer een kwart van de donateurs noemde deze doelen, waaronder bijvoorbeeld de Hersenstichting en de Voedselbank. Daarnaast worden natuur en milieu, hulp aan kinderen en sport- en jeugdverenigingen regelmatig genoemd.

De meeste donaties blijven dicht bij huis. Van de donateurs gaf 93 procent aan goede doelen die in Nederland actief zijn. Tegelijkertijd steunt ook een flinke groep organisaties die in het buitenland werken: bijna vier op de tien donateurs deden dat.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Recordopbrengst Roparun: ruim 4,7 miljoen voor mensen met kanker
Recordopbrengst Roparun: ruim 4,7 miljoen voor mensen met kanker
Megabedrag Serious Request: ruim € 18,4 miljoen opgehaald voor Spieren voor Spieren
Megabedrag Serious Request: ruim € 18,4 miljoen opgehaald voor Spieren voor Spieren
3FM Serious Request verpulvert record bij laatste tussenstand: ruim € 15,1 miljoen
3FM Serious Request verpulvert record bij laatste tussenstand: ruim € 15,1 miljoen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.