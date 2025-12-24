Megabedrag Serious Request: ruim € 18,4 miljoen opgehaald voor Spieren voor Spieren

3FM Serious Request heeft dit jaar een uitzonderlijk hoog bedrag opgehaald. Na zes dagen actievoeren in het Glazen Huis in Den Bosch is de eindstand uitgekomen op 18.423.566 euro. Dat maakte NPO 3FM woensdag bekend.

Het is het hoogste bedrag dat ooit is opgehaald bij de afsluiting van Serious Request op kerstavond. Het oude record stond op naam van 2012, toen er aan het einde van de actieweek 12,2 miljoen euro was opgehaald. Dat bedrag liep later nog op tot 13,8 miljoen euro.

Zelfs in PI Vught doen ze mee aan Serious Request. Al sinds de zomer werken gedetineerden en medewerkers aan kunstwerken, die ze verkopen voor het goede doel:

2:11 Gedetineerden en medewerkers PI Vught maken kunst voor Serious Request

Record na record

Dit jaar werd dat record al ruim voor het einde van de actie verbroken. Woensdag om 18.00 uur stond de teller al op meer dan 15 miljoen euro. Vooral in de laatste uren kwamen er veel donaties binnen, mede door acties in en rond het Glazen Huis.

De 3FM-dj’s Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer werden na zes dagen opgesloten te hebben gezeten bevrijd uit het Glazen Huis. Zij maakten het eindbedrag samen bekend.

Luisteraars konden geld doneren door platen aan te vragen tegen betaling en door mee te doen aan verschillende acties. De volledige opbrengst gaat naar Spieren voor Spieren, dat zich inzet voor kinderen met een spierziekte.

Den Bosch ontzettend trots

De gemeente Den Bosch laat als gaststad weten ontzettend trots te zijn op het opgehaalde bedrag. "Samen maakten we het waar! Hartelijk dank voor jullie bezoek, inzet en enthousiasme. Dankzij jullie hebben we samen een verschil gemaakt!"