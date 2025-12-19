Serious Request vliegend uit startblokken met record: € 4,3 miljoen opgehaald in 24 uur

De actie van 3FM Serious Request is dit jaar vliegend van start gegaan. Na één dag staat de teller al op 4.306.428 euro. Dat werd vrijdagavond bekendgemaakt op NPO 3FM. Nog nooit werd er op de eerste dag zoveel geld opgehaald.

Het vorige record stond op naam van vorig jaar. Toen kwam de opbrengst na de eerste dag uit op ruim 2,9 miljoen euro. Dat bedrag gold tot nu toe als de hoogste tussenstand sinds de start van Serious Request in 2004.

Zelfs in PI Vught doen ze mee aan Serious Request. Al sinds de zomer werken gedetineerden en medewerkers aan kunstwerken, die ze verkopen voor het goede doel:

2:11 Gedetineerden en medewerkers PI Vught maken kunst voor Serious Request

Het uiteindelijke recordbedrag werd in 2014 opgehaald. Aan het einde van die editie stond de teller op 12.380.438 euro. Of dat bedrag dit jaar wordt overtroffen, moet de komende dagen blijken.

Spieren voor Spieren

Het Glazen Huis staat deze week in Den Bosch. De dj’s Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer maken daar dag en nacht radio om geld in te zamelen voor Spieren voor Spieren. Die stichting zet zich in voor kinderen met een spierziekte. Tot aan kerstavond draaien zij zoveel mogelijk aangevraagde platen.

Volgens 3FM is het nummer Golden van HUNTR/X tot nu toe het vaakst aangevraagd. Ook grote donaties helpen de teller snel oplopen.

Vrijdag kwam Golfbaan Bernardus Golf uit Cromvoirt met twee cheques ter waarde van in totaal een half miljoen euro. De golfbaan is eigendom van Robert van der Wallen. De miljardair is beschermheer van Spieren voor Spieren en steunt het goede doel al langere tijd.