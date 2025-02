Opbrengst 3FM Serious Request komt uit op ruim 12,5 miljoen euro

De jaarlijkse actieweek van 3FM Serious Request heeft dit jaar ruim 12,5 miljoen euro opgeleverd. Dat maakte de radiozender bekend donderdag. De opbrengst ligt meer dan een miljoen euro hoger dan het bedrag dat op kerstavond werd gedeeld. Dit geld gaat naar Metakids, een stichting die zich inzet voor kinderen met een stofwisselingsziekte

De actie werd gedragen door dj’s Wijnand Speelman, Barend van Deelen en Sophie Hijlkema, die zich lieten opsluiten in het Glazen Huis. Dit jaar stond het huis op het Rodetorenplein in Zwolle, waar de dj’s dag en nacht radio maakten om aandacht te vragen voor het goede doel.

Tijdens Serious Request zamelen mensen zelf ook geld in door een actie te organiseren. Zo organiseerde de ouders van de zieke Jelte (4) een indrukwekkende steptocht (zie bovenstaande video).

Een van de hoogste opbrengsten ooit

Met het opgehaalde bedrag behoort deze editie van Serious Request tot de meest succesvolle in de geschiedenis van de actie. Alleen in 2012 werd er meer opgehaald: toen eindigde de teller in Enschede op ruim 13,8 miljoen euro.