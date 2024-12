Eindshow 3FM Serious Request gecanceld vanwege ongeregeldheden

De eindshow van deze editie van 3FM Serious Request is afgelast. Dat maakt de radiozender bekend. De reden: naar aanleiding van ongeregeldheden tijdens de hardstyle-avond maandag heeft de zender in overleg met de gemeente besloten het podiumprogramma niet door te laten gaan.

Hein de Haan deed zondag een indrukwekkende steptocht naar het Glazen Huis in Zwolle voor zijn zieke zoon Jelte (4), zoals op bovenstaande video is te zien.

De band Chef'Special zou de reeks afsluiten op het podium in Zwolle. Dj's Sophie Hijlkema, Wijnand Speelman en Barend van Deelen zouden om 19.30 uur het Glazen Huis uitgaan, om op het podium het eindbedrag bekend te maken waarna er een feest losbarst. Dat gaat nu dus op een alternatieve manier.

De bekendmaking van de eindstand van 3FM Serious Request is voor bezoekers volledig op de schermen op het Rodetorenplein te volgen. "Op die manier willen we de focus behouden op onze actie en het prachtige bedrag dat we Metakids kunnen bieden", aldus 3FM op hun website.

Politie

Maandagavond ging het mis tijdens een hardstyle-avond, schrijft het AD. Een menigte van honderden bezoekers brak toen door de hekken van het afgesloten plein heen. Het maximale aantal bezoekers was bereikt, maar een aantal mensen wilde toen toch naar binnen. De politie moest ingrijpen en zette daarbij onder andere paarden in. Donderdag gebeurde bijna hetzelfde bij een optreden van Roxy Dekker, toen het ook daar te druk werd.

Bij de laatste tussenstand is 7.703.855 euro opgehaald. Vorig jaar werd er meer dan 7,5 miljoen opgehaald voor het goede doel.