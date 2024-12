Serious Request haalt megabedrag op voor metabole ziekten, hoogste sinds 2014

Het Glazen Huis leek z'n populariteit van jaren terug verloren, maar dat is sinds deze editie anders. Er is dit jaar maar liefst 11.513.485 euro opgehaald tijdens 3FM Serious Request. De laatste keer dat er meer dan tien miljoen euro werd opgehaald met Serious Request was in 2014. Dat is nog steeds de succesvolste editie met een eindbedrag van bijna 12,4 miljoen euro.

Hein de Haan gaf zondag het startschot voor een indrukwekkende steptocht naar het Glazen Huis in Zwolle voor zijn zieke zoon Jelte (4) (zie bovenstaande video).

3FM-dj's Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Wijnand Speelman zaten de afgelopen week in het Glazen Huis in Zwolle. Het doel van dit jaar was Metakids, dat zich inzet voor kinderen geboren met een metabole ziekte.

Kinderen met een metabole ziekte komen ogenschijnlijk gezond ter wereld, maar door een ‘schrijffoutje’ in hun DNA werkt hun energiehuishouding niet goed. Het gevolg: levensbedreigende energietekorten en ernstige schade in het lichaam door onverwerkte afvalstoffen. Door platen aan te vragen konden mensen geld doneren voor dit doel.

De meest aangevraagde plaat van dit jaar was Fix You van de Britse band Coldplay. Europapa van Joost Klein (3) en Flappie van Youp van 't Hek (2) volgden daarna.

Eindshow gecanceld

De eindshow van de avond liep wel anders dan normaal. Door ongeregeldheden een dag eerder, werd het programma op het podium afgezegd. Het publiek kon de uitslag via een scherm zien. Chef'Special trad in plaats van op het podium buiten in de studio op van de finale talkshow op NPO 3.

Serious Request wordt sinds 2004 jaarlijks georganiseerd.