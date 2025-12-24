Volg Hart van Nederland
3FM Serious Request verpulvert record bij laatste tussenstand: ruim € 15,1 miljoen

Evenementen

Vandaag, 18:04

3FM Serious Request heeft bij de laatste tussenstand van de actie een recordbedrag opgehaald. De teller stond woensdag op 15.163.447 euro, met nog ongeveer anderhalf uur te gaan in het Glazen Huis in Den Bosch. Daarmee is het oude record uit 2012 definitief verbroken, zo werd dinsdag bekendgemaakt op NPO 3FM.

Het vorige record van ruim 13,8 miljoen euro werd dertien jaar geleden neergezet. Destijds lag het bedrag aan het einde van de actieweek lager en groeide de opbrengst pas daarna verder door. Dit jaar werd het record al vóór het einde van de actie gepasseerd. Dj’s Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer draaien nog tot ongeveer half acht platen, waarna zij uit het Glazen Huis worden bevrijd.

Vorig jaar was de vierjarige Jelte het gezicht van het Glazen Huis:

Vader van zieke Jelte (4) leidt steppers naar het Glazen Huis
1:12

Vader van zieke Jelte (4) leidt steppers naar het Glazen Huis

De opbrengst van Serious Request gaat dit jaar naar Spieren voor Spieren, dat zich inzet voor kinderen met een spierziekte. Luisteraars kunnen bijdragen door tegen een donatie een plaat aan te vragen of mee te doen aan acties in en rond het Glazen Huis.

