Recordopbrengst Roparun: ruim 4,7 miljoen voor mensen met kanker

De jaarlijkse Roparun heeft dit jaar een recordbedrag opgeleverd: maar liefst 4,7 miljoen euro. Dat maakte de organisatie zaterdagavond bekend tijdens het slotfeest in stadion De Kuip in Rotterdam. Het bedrag ligt bijna 400.000 euro hoger dan bij de vorige editie.

Het geld is bestemd voor projecten die het leven van mensen met kanker draaglijker moeten maken. "Het is bijna niet in woorden te vatten hoe trots en dankbaar ik ben. Een ongelofelijk bedrag, dat volledig ten goede komt aan mensen die leven met kanker", zei directeur Lesly Wolters tijdens de bekendmaking.

Estafette

De Roparun werd dit jaar voor de 34e keer georganiseerd. Deelnemers liepen in estafettevorm in teams vanuit Frankrijk of Enschede naar Rotterdam. Het evenement vindt traditioneel plaats in het pinksterweekend. Dit jaar deden ruim 200 teams mee, met in totaal duizenden deelnemers.

De naam ‘Roparun’ is een samentrekking van Rotterdam en Parijs, de route die de hardlooptocht in de beginjaren aflegde. Inmiddels is het uitgegroeid tot een van de grootste goede doelen-evenementen van Nederland.