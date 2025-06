Roparun schenkt 22 nieuwe ambulances aan Stichting Ambulance Wens: ‘Grootste cadeau ooit’

De organisatie van de jaarlijkse sponsorloop Roparun schenkt 22 nieuwe ambulances aan Stichting Ambulance Wens. Volgens de stichting is dit “het grootste cadeau” dat ze in haar 18-jarige bestaan heeft gekregen. Ook Vereniging WensAmbulance Nederland krijgt hulp; Roparun financiert voor hen de komende tien jaar de vervanging van alle wensambulances en brancards. Ook voor de Roparun zelf is de intentieovereenkomst met een totale waarde van zo'n 7 miljoen euro "de grootste financiële toezegging" ooit.

Ineke Veldboer, mede-oprichtster van Stichting Ambulance Wens, en acht vrijwilligers werden ruim een maand geleden in het zonnetje gezet, te zien in bovenstaande video.

Door de schenking hoeft Stichting Ambulance Wens naar eigen zeggen de komende jaren geen donatiegeld te besteden aan de aanschaf van nieuwe ambulances en kan ze "zich volledig richten op waar het allemaal om draait: het vervullen van wensen van mensen in hun laatste levensfase".

"Met deze 22 nieuwe ambulances kunnen wij in Nederland alleen al minimaal 27.500 laatste wensen in vervulling laten gaan", zegt Kees Veldboer jr., directeur van Stichting Ambulance Wens. De eerste drie voertuigen worden eind juni geleverd. De oude ambulances gaan naar zusterorganisaties in andere landen.

"Deze samenwerking raakt de kern van waar Roparun voor staat: leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven", zegt Lesly Wolters, directeur van Roparun. "Het is niet alleen onze grootste donatie ooit, maar bovenal één waarmee we heel veel zieke mensen en hun naasten een mooi laatste moment kunnen bezorgen."

De toezegging is ontstaan vanuit "de vele individuele aanvragen die de regionale organisaties - aangesloten bij de landelijke samenwerkingskoepel - de afgelopen jaren deden", legt Roparun uit. De daadwerkelijke donaties worden jaarlijks toegezegd, maar de intentie "biedt duidelijkheid en rust voor de lange termijn".

Roparun finisht op Pinkstermaandag

De 34e editie van de Roparun ging zaterdagochtend van start in Enschede en Clastres (Frankrijk). De deelnemers finishen maandag op de Binnenrotte in Rotterdam. Het opgehaalde geld gaat naar doelen die het leven van mensen met kanker “waar mogelijk” draaglijker maken. In 2024 werd 4,4 miljoen euro opgehaald.

Hart van Nederland/ANP