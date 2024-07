Onvergetelijk moment bij 4Daagse: opa Cees ziet kleindochter Isabella nog één keer lopen

Door dik en dun, onafscheidelijk. Dat is de band tussen opa Cees Breusers (93) en kleindochter Isabella Damen (42). Cees grootste wens kwam vrijdag uit toen hij zijn kleindochter kon aanmoedigen bij de Nijmeegse 4Daagse. Door Cees zijn steeds slechter wordende gezondheid was dit waarschijnlijk de laatste keer dat hij dit kon doen.

Het was een emotionele dag voor zowel Cees als voor Isabella. De moeder van Isabella, de dochter van Cees, overlijdt al op jonge leeftijd. Ook is Cees zijn vrouw verloren. "Hij is al een tijd alleen", zegt Isabella tegen Hart van Nederland. "Ik heb beloofd dat ik er voor hem zou zijn, en dat ga ik ook doen." Door alles wat ze hebben meegemaakt, hebben ze een speciale band: "Ik kom wekelijks meerdere malen bij hem langs. We zijn echt maatjes."

Gelukt

Het is niet vanzelfsprekend dat de opa van Isabella haar kon aanmoedigen. Cees zijn gezondheid gaat achteruit en eigenlijk is zo'n evenement te druk voor hem. Hij wilde in 2019 al langskomen toen Isabella de eerste keer meedeed aan de 4Daagse en in 2022 toen ze voor de tweede keer meedeed. Maar uit bescherming hield Isabella hem tegen.

"Maar hij stond erop dat hij dit jaar kwam kijken. Al moest hij een taxi bellen", aldus Isabella. Daarom schakelde ze Stichting Ambulance in, die ervoor zorgde dat Cees een speciaal plekje kreeg op de Via Gladiola bij het Radboudumc.

Tranen van geluk

Tranen rolden over de wangen toen Cees zijn kleindochter daar zag langs lopen. "Geweldig dat ik iets kan meemaken wat niet elke dag voorkomt. Het is grandioos. Ik ben een trotse opa", zei hij tegen Hart van Nederland na de ontmoeting. "Het is best wel emotioneel dat het gelukt is. Het is een hartstikke mooi moment", vult Isabella hem aan.