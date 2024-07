Van swipen naar stappen: lopend flirten en zoeken naar de liefde op 4Daagse

Swipen, swipen en nog meer swipen. We worden er stepelgek van. Steeds minder mensen gebruiken daarom nog datingapps. We willen elkaar gewoon weer in het echt ontmoeten. En hoe kan dat dan beter dan kilometerslang naast elkaar te lopen? Dat dit werkt is deze week te zien bij de 4Daagse in Nijmegen. Erik en Ingrid zijn het lopende voorbeeld dat de liefde overal kan kan opbloeien.

Ingrid zou in 2011 samen met een vriendin de 4Daagse in Nijmegen gaan lopen, maar doordat haar vriendin was uitgeloot bleef Ingrid alleen achter. "Collega's van haar vader liepen ook en zeiden dat ze met haar mee mochten trainen", vertelt Erik. Dat Ingrid dit aanbod aan heeft genomen is een goede keuze geweest want in dezelfde trainingsgroep liep ook Erik.

Van trainingsmaatjes tot levenspartners

Weken en weken trainen de collega's, Erik en Ingrid. Maar Erik en Ingrid lopen elkaar steeds mis. "We konden nooit op dezelfde dag en hebben elkaar pas op de Wedren voor het eerst echt gezien." Het was voor Erik meteen liefde op het eerste gezicht en hij deed ontzettend zijn best om zoveel mogelijk met Ingrid te lopen. Dat viel zijn collega's ook op. "Ik loop de 50 kilometer en Ingrid de 40 kilometer. Normaal wacht ik nooit op anderen, dat deed ik wel voor Ingrid."

Inmiddels zijn ze dertien jaar, een bruiloft en twee kinderen verder en lopen Erik en Ingrid nog elk jaar samen de 4Daagse. “Het is verbazingwekkend wat dit evenement allemaal teweeg kan brengen. Wat begon als een simpele trainingsroutine, leidde tot een levenslange vriendschap en een gezin.”

We kunnen niet meer flirten

Erik en Ingrid zijn zeker niet de enige die elkaar hebben leren op de 4Daagse. Door de feesten en het uren naast elkaar lopen kan je al snel de liefde van je leven leren kennen. En dat is wat steeds meer mensen willen doen. Uit het onderzoek 'Seks onder je 25e' van Rutgers blijkt dat steeds meer mensen van datingapps afstappen. In 2017 gebruikte nog bijna de helft van de 17-jarigen datingapps. Dat is in 2023 teruggelopen tot een derde.

Maar dat we nu van de datingapps af gaan betekent niet dat we massaal gaan flirten. "We weten niet meer hoe we moeten flirten", legt singlescoach Hans Gierkink uit. "We zijn zo gefocust geworden op onze telefoon dat we onszelf hebben afgeleerd om met elkaar te praten."

Passie en diepgaande gesprekken

Want eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk volgens Gierkink. "Maak oogcontact, stap erop af en geef een compliment of zeg iets over wat er in de omgeving gebeurt", die openingszinnen moeten we volgens de coach snel achterwege laten. "Die geven juist een averechts effect op wat je wil. Vaak heb je dan ook maar maximaal 45 seconden de aandacht en daarna moet je ook doorpakken met een gesprek."

Vergeet ook niet om tijdens het gesprek vragen te stellen. Volgens Gierkirk praten mannen te veel over zichzelf en blijft het te oppervlakkig. "Je moet meer vragen naar iemands passie, de diepgaandere gesprekken voeren met iemand. Maar dat vinden we allemaal spannend en eng."

Daarnaast is Gierkirk erg voorstander van de geëmancipeerde vrouw. "Als zij de eerste stap zetten dan staan ze al een streepje voor. Mannen zijn het flirten namelijk afgeleerd. Praten doen ze wel graag, maar die eerste stap zetten vinden ze maar lastig."