Niemand verlaat 4Daagse met lege handen door troostboekje van Kiki en Dejan

De dag van Wijchen staat bij de 4Daagse bekend als de dag met de meeste afvallers. Als je niet meer verder kan wandelen, komt er een pijnlijk moment: je polsbandje wordt doorgeknipt. Dan is het over en uit. Geen lintje en met lege handen naar huis. Dat vonden Kiki Reckman en haar man zo zielig dat ze een Troostboekje bedacht. Niemand, geen winnaar of verliezer, gaat dus met lege handen naar huis.

Het is zeker geen zielig boekje, benadrukt Kiki Reckman. De in Nijmegen geboren en getogen Kiki keek vorig jaar met haar vriend de finish. "Daar zag ik iemand heel moeilijk lopen. We waren zo bang dat hij het niet zou halen en vroegen ons af of mensen dan ook iets zouden krijgen."

Boekje met een knipoog

Het stel bedacht daarna het 'Troostboekje'. Een kleine papieren knuffel voor alle uitvallers, noemt Kiki het. "Wanneer je uitvalt, verdwijn je stilletjes door de achterdeur terwijl de wandelaars die het uitlopen feestelijk worden onthaald op de Via Gladiola. Dat willen we niet meer."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De organisatie van de 4Daagse vond het boekje een goed idee. "Het is echt bedoeld om mensen op te peppen en het is met een knipoog gemaakt", legt Kiki uit.

In totaal zijn er 2000 fysieke boekjes gemaakt voor de uitvallers. "Die delen we uit op de Wedren of in de bezemwagen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die thuis beseffen dat ze niet verder kunnen. Die krijgen de digitale versie opgestuurd."

Oppepper

Er staan tips in, bemoedigende woorden van onder andere burgemeester Bruls, en verhalen van lopers die zijn uitgevallen maar het jaar daarop het wel uitliepen. Het is volgens Kiki ook zeker de bedoeling dat het een oppepper is om het volgend jaar weer te proberen.